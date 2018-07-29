Bingöl'de kayıp olan 85 yaşındaki Rami Doğan, ekiplerin çalışması sonucu 30 saat sonra bulundu. Edinilen bilgiye göre, Karlıova’nın Kaynak köyünde ikamet eden 85 yaşındaki Rami Doğan, dün sabah saatlerinde ortadan kayboldu. Doğan'ın ailesi ve yakınları yaptıı aramada yaşlı adamı bulamadı. İHA'nın haberine göre, bunun üzerine İlçe jandarma ekipleri ve Bingöl İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’ne durumu bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, geniş çaplı bir arama çalışması başlattı. Yapılan aramada yaşlı adam, köyden 7 kilometre uzaklıkta 3 bin rakımlı bir tepede 30 saat sonra bitkin bir şekilde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ