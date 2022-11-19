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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!

Bendeniz, Müjdeler Ver, Ya Sen Ya Hiç, Güzeller Güzeli, Kerime, Ah Bir Dönsen ve 80 Günde Devr-i Alem gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vurmuştu. Şimdilerde 49 yaşında olan ünlü şarkıcı Bendeniz, Şarkılar Bizi Söyler Programına konuk oluyor. 90'lı yıllarda büyük çıkış yakalayan şarkıcı son haliyle dikkat çekti. İşte, adeta yıllara meydan okuyan Bendeni'in son hali...

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  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!

    90'lı yılların efsane ismi Bendeniz yıllar sonra ortaya çıktı.
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!

    Gerçek adı Deniz Çelik olan ünlü sanatçı birçok şarkıyı Türk Pop Müziği'ne kazandırdı.
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!

    Küt dümdüz saçları ile hafızalara kazınan ünlü sanatçı 1973 yılında Zürih'te dünyaya geldi. 
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!

    Aslen Konya'lı olan şarkıcı liseyi İstanbul'da yükseköğretimini İsviçre'de tamamladı.
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!

    Büro işleri alanında bir meslek yüksekokulundan mezun olan Bendeniz, bir arkadaşının doğum gününde söylediği şarkı ile keşfedildi.
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!

    1993 yılında Abajur Kız imajı ile hayatımıza dahil oldu ve Neslihan Yargıcı'nın oluşturduğu Bendeniz isimli ilk albümünü çıkardı.
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!

    Albümünde yayınlanan ilk hit şarkı Ya Sen Ya Hiç'in satışlarında patlama yaşandı.
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!

    Ya Sen Ya Hiç şarkısı Mtv'de yayınlanan ilk Türk klibi olarak tarihe geçti.
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!

    Garo Mafyan, Zeynep Talu gibi ünlü sanatçılarla çalışma fırsatı bulan Deniz Çelik, 1994 yılında Harun Kolçak ile 'Elimde Değil' adlı parçayı yayınladı.
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!

    Bir süre Türkiye'nin ilk kadın futbol takımı Dostlukspor'da oynayan Bendeniz, “Ağlıyayım mı?”, “Sen Kaybettin”, “Müjdeler Ver” albümleriyle çok sayıda hit elde etti.
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!

    İlk albümündeki başarısı; Harun Kolçak, Emel Müftüoğlu, Demet Sağıroğlu, Ümit Sayın gibi isimlerin vokalleriyle destek olduğu Bendeniz 2 albümünü getirdi.
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!

    1996 yılında Bendeniz 3 albümünü müzik dünyasına kazandıran ünlü sanatçı yıllar sonra ortaya çıktı.
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!

    Güzeller Güzeli, Müjdeler Ver, Ya Sen Ya Hiç, Ah Bir Dönsen ve Kerime gibi şarkılara imza atan Bendeniz, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oluyor.
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!

    Ünlü sanatçının son halini görenler 'Yıllar onu teğet geçti' yorumlarında bulundu.
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!

    İşte, 90'lı yıllara damga vuran Bendeniz'in son hali...
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!
  • 90'lı yıllara damga vurmuştu! 49 yaşındaki ünlü şarkıcı Bendeniz adeta yıllara meydan okuyor!

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