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Haberler Gündem Eğitim A Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: A Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri? hteg
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A harfiyle başlayan hayvan isimleri: A harfi ile başlayan hayvan isimleri neler, kaç tane var ve hangileri?

A harfi; tarihsel kökleri açısından günümüzden çok öncesine, Mısır ve Girit hiyeroglif yazılarına kadar dayanan ve bugün Türk alfabesinin ilk sırasında yer alan bir harftir. “E” ile birlikte, Türkçede en çok kullanılan sesli harflerden biri olması sebebiyle a harfi; birçok isim, madde ve eşyanın isimlerinde kendine yer bulmaktadır. A harfi ile başlayan kaç tane hayvan var? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

A Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: A Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri? hteg
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Alfabemizdeki 8 ünlü harften bir tanesi olan a harfi; kalın, geniş ve düz ünlü harfler grubu içinde yer almaktadır. Peki, a ile başlayan hayvanlar hangileri? İşte, a ile başlayan hayvanlar ile alakalı tüm bilgiler…

A Harfi İle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Böceklerden sürüngenlere, deniz canlılarından karada yaşaya memelilere kadar birçok hayvanın ismi a ile başlamaktadır. Bu isimler içinde aslan gibi en çok karşılaşılan ve bilineninden; ona nazaran daha az bilinen Aynak isimli kuşa kadar belki yüzlerce hayvan ismine rastlamak mümkündür.

A Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Bu başlık altında sayıları yüzlerle ifade edilebilecek olan a harfiyle başlayan hayvanlar arasında öne çıkan 20 farklı hayvanın isimlerini siz kıymetli okuyucularımız için listeledik.

  • Aslan
  • At
  • Akrep
  • Ayı
  • Akbaba
  • Arı
  • Atmaca
  • Ahtapot
  • Ağaçkakan
  • Ağustos Böceği
  • Ateş Böceği
  • Albartros
  • Anakonda
  • Antilop
  • Ayı Balığı
  • Alageyik
  • Afgan Tazısı
  • Alabalık
  • Armadillo
  • Anadolu Parsı

A Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileridir?

A harfi ile başlayan hayvan isimleri başlığımızda öne çıkan 20 hayvanı sizler için listelemiştik. Şimdi gelin; bu liste içinde kendine yer bulmuş olan hayvanların bazılarının özellikleri hakkında kısa bilgiler edinelim:

Aslan: Kedigiller familyasının bir üyesi olan aslan; genel olarak otlaklarda ve savanalarda yaşamaktadır. Günümüzde Orta Afrika, Orta Asya ve Hindistan coğrafyasında yaşamaktadırlar.

At: Otobur bir toynaklı memeli türü olan at; tarihin bir döneminde insanlar tarafından evcilleştirildiği için yük ve insan taşımada da yararlanılan bir hayvan türü olarak dikkat çekmektedir.

Ayı: Etçil bir memeli olarak tarif edilen ayılar; Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Avrupa kıtalarında kendine yaşam alanı bulmuş olan bir canlıdır. Boz ayı ve Kutup ayısı dâhil olmak üzere günümüze kadar ulaşmış 8 türü olduğu bilinmektedir.

Atmaca: Ormanlarda yaşayan ve kendinde daha küçük olan kuşlarla beslenen atmacalar; geniş kanatlara ve oldukça kısa bacaklara sahiptir.

Ahtapot: Suda yaşayan bir yumuşakça olarak sınıflandırılan ahtapotlar; sekiz kollu bir deniz canlısı olmasıyla dikkat çekmektedir.

Ağustos Böceği: Birçok masal ve hikâyeye de konu edilmiş olan ağustos böceği; sıcak yerlerde yaşayan ve ısırığı insanlar için herhangi bir tehdit oluşturmayan bir böcek türüdür.

Anakonda: Tropik Güney Amerika coğrafyasına özgü bir yılan türü olan anakonda; doğada 10 ile 12 yıl arasında yaşamaktadır.

Antilop: Zarif yapılı otçul bir hayvan olan antilopların 100’e yakın türünün 8’i Asya’da, geri kalanı ise Afrika coğrafyasında yaşamaktadır.

Ayı Balığı: Hem denizde hem de karada yaşayan etçil bir memeli olan ayı balığının bir diğer ismi ise fok balığıdır.

Anadolu Parsı: Yıllar önce nesli tükendiği düşünülen, ancak doğaya kurulan foto kapanlar sayesinde, 2018 yılından itibaren fotoğraflanarak yaşadığı kanıtlanan Anadolu parsları, yaklaşık 20 yıllık bir yaşam süresine sahiptirler. Ülkemizin Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde daha çok yüksek ormanlık alanlarda yaşayan bu türün boyu 2 ile 2.5 metreye varabilmektedir.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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