A Milli Takım'ın son 16 turu hikayesi özel video ile anlatıldı

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti ve grubu aynı puana sahip zirvedeki Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna çıktı.

F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda D Grubu'nu lider bitiren Avusturya ile eşleşti. Türkiye; Fransa ve Hollanda'nın yer aldığı D Grubu'nu ilk sırada bitiren Avusturya ile 2 Temmuz'da Leipzig'de karşı karşıya gelecek. Öte yandan Milli takımda Çekya karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, bu mücadelede gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü.

TFF YAYINLADI: SON 16 TURUNUN HİKAYESİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medyadaki "Milli Takımlar" hesabından 2024 Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen A Milli Takım için özel video yayımladı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, F Grubu'ndaki karşılaşmaların maç önü ve maç sonu özel görüntülerinin yanı sıra futbolcuların ve teknik ekibin maç tahminleri, tebrik mesajlarını yanıtlamaları gibi detaylar yer aldı.

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Gürcistan karşılaşması öncesinde Kenan Yıldız'ın "3-1 kazanırız" ve Merih Demiral'ın "Kerem gol atar" tahminleri dikkati çekti.

Çekya galibiyetinin ardından futbolcuların sevinçlerine takım otobüsünde ve otel önünde taraftarlarla devam etmesi de videodaki özel görüntüler arasında yer aldı.