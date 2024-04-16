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        Haberler Yaşam Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğu 18 Nisan 2024: Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda scooter sürprizi! A101 indirimli tam liste

        A101 aktüel ürünler kataloğu: 18 Nisan Perşembe bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda scooter sürprizi!

        Yeni haftaya özel A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 18 Nisan'dan itibaren geçerli olan indirimli ürünler listesinde scooter 64,990 TL'den satışa sunulacak. İhtiyaçlarına göre alışveriş yapmak isteyenler A101 aktüel ürünler indirim listesini inceliyor. Öte yandan buzdolabı, termosifon, su sebili ve çamaşır makinesi gibi ürünlerde indirimler arasında bulunuyor. İşte 18 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 11:02 Güncelleme: 16.04.2024 - 11:02
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        A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde belli oldu. A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu. Katalogda buzdolabı, çamaşır makinesi ve scooter katalogda dikkat çekti. Merak edenler için katalogdaki detayları haberimizde derledik. İşte 18 Nisan 2024 A101 aktüel ürünler listesi...

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        A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 18 NİSAN 2024 PERŞEMBE

        APEC 150 cc Maxi Scooter 64.990 TL

        Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge 3.299 TL

        Arzum Violet Epilasyon Cihazı 499 TL

        Akel Gözleme ve Katmer Sacı 799 TL

        Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 999 TL

        Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 749 TL

        Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 459 TL

        Aprilla Saç Kurutma Makinesi 399 TL

        Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL

        Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 649 TL

        Kiwi Standlı Şarjlı Su Pompası 249 TL

        Kiwi Otomatik Baharat Öğütücü 199 TL

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        Katlanır Metal Karyola Seti 3.299 TL

        Vestel V Tab Z1 A Tablet 3.999 TL

        Hi-Level 50' 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL

        Toshiba 43' Full HD Smart Tv 9.999 TL

        JVC 40' Full HD Smart Led Tv 8.999 TL

        Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL

        Omix X600 Cep Telefonu 4.999 TL

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        Mipa M25 Cep Telefonu 3.999 TL

        Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL

        Taida İkili Katlanır Mekanizmalı Yataklı Uzanma Koltuğu 5.299 TL

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