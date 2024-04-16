A101 aktüel ürünler kataloğu: 18 Nisan Perşembe bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda scooter sürprizi!
Yeni haftaya özel A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 18 Nisan'dan itibaren geçerli olan indirimli ürünler listesinde scooter 64,990 TL'den satışa sunulacak. İhtiyaçlarına göre alışveriş yapmak isteyenler A101 aktüel ürünler indirim listesini inceliyor. Öte yandan buzdolabı, termosifon, su sebili ve çamaşır makinesi gibi ürünlerde indirimler arasında bulunuyor. İşte 18 Nisan Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...
A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde belli oldu. A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu bu hafta dopdolu. Katalogda buzdolabı, çamaşır makinesi ve scooter katalogda dikkat çekti. Merak edenler için katalogdaki detayları haberimizde derledik. İşte 18 Nisan 2024 A101 aktüel ürünler listesi...
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 18 NİSAN 2024 PERŞEMBE
APEC 150 cc Maxi Scooter 64.990 TL
Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge 3.299 TL
Arzum Violet Epilasyon Cihazı 499 TL
Akel Gözleme ve Katmer Sacı 799 TL
Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 999 TL
Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 749 TL
Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 459 TL
Aprilla Saç Kurutma Makinesi 399 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 649 TL
Kiwi Standlı Şarjlı Su Pompası 249 TL
Kiwi Otomatik Baharat Öğütücü 199 TL
Katlanır Metal Karyola Seti 3.299 TL
Vestel V Tab Z1 A Tablet 3.999 TL
Hi-Level 50' 4K Ultra HD Smart Tv 10.999 TL
Toshiba 43' Full HD Smart Tv 9.999 TL
JVC 40' Full HD Smart Led Tv 8.999 TL
Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL
Omix X600 Cep Telefonu 4.999 TL
Mipa M25 Cep Telefonu 3.999 TL
Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL
Taida İkili Katlanır Mekanizmalı Yataklı Uzanma Koltuğu 5.299 TL