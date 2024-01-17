Aamir Khan'ın oğlu Junaid Khan'a yoğun ilgi
Hint sinemasının en önemli isimlerinden olan Aamir Khan 31 yaşındaki oğlu Junaid sosyal medyada gündem oldu
Hint sinema tarihinin en etkileyici ve popüler aktörü olmuş ve dört Ulusal Film Ödülü ile yedi Filmfare Ödülü kazan Aamir Khan, bu kez büyük oğlu Junaid ile gündemde.
Gerçek adı Muhammed Aamir Hussain Khan olan ünlü Bollywood yıldızı Aamir Khan'ın 31 yaşındaki oğlu Junaid Khan, sosyal medyada yoğun ilgi gördü.
ÜÇ ÇOCUK BABASI
Öte yandan Aamir Khan, 1986'da Reena Dutta ile evlenmiş, 2002'de boşanmıştı. İkilinin evliliğinden iki erkek çocukları ve bir de kızları oldu.
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