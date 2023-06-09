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AB'den ve İtalya'dan Türk vatandaşlarına vize açıklaması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, Türkiye'den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranındaki artışın, Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını söyledi.

AB'den ve İtalya'dan Türk vatandaşlarına vize açıklaması
AA

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anita Hipper, Türkiye'den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranındaki artışın, Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını söyledi.

Hipper, günlük basın toplantısında AA muhabirinin Türkiye'den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranında artışın nedenleriyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Anita Hipper, "Açıkça söylemeliyim ki; bu anlamda Türkiye ile ilgili özel bir durum söz konusu değil." dedi.

Hipper diğer yandan COVID-19 salgını nedeniyle vize değerlendirme süreçlerinde gecikmelerin yaşandığını belirterek "Talep şimdilerde yeniden artıyor. Bu, bazen vize prosedürlerini de etkileyebilir. Ancak yeniden belirtmek isterim; bu, Türkiye'ye özgü bir durum değil." diye konuştu.

İTALYA'DAN EK ÖNLEMLER

Türkiye'den Schengen vizesi başvurularında en düşük ret oranına sahip İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, ülkesinin başvuruları ret ve kabul oranlarına ilişkin de AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Seyahat etmenin iş, kültür alışverişi ve öğrenciler için önemli olduğunu vurgulayan Marrapodi, vize konusunu önemsediklerini ve bunu çok hassas ve dostane şekilde ele aldıklarını belirtti.

Marrapodi, Türkiye ile İtalya arasında ticaret, kültür, bilim ve siyaset alanlarında güçlü bağların olduğuna işaret ederek, "İtalyanların Türkiye'ye gelmesini istiyoruz çünkü burası çok güzel bir ülke. Biz de Türk turistlerin İtalya'ya gitmesini istiyoruz çünkü turizm bir kültür meselesi, birbirimizi daha iyi tanıma meselesi. Turizm, her iki ülke ekonomisi için önemli bir itici güçtür" diye konuştu.

İşleme aldıkları taleplerin sayısını artırdıklarını ifade eden Büyükelçi, "2023'ün ilk 5 ayıyla ilgili elimizdeki son rakamlara bakalım. Ocak-Mayıs 2023'ü Ocak-Mayıs 2022 ile karşılaştırırsa taleplerin işlenmesinde yüzde 100'ün üzerinde bir artış görüyoruz. Türkiye genelinde yüzde 110 civarındayız. Ankara'da yüzde 90, İstanbul'da yüzde 90 ile 100 arasında artışımız oldu. İzmir'de yüzde 100'den biraz fazla yani aldığımız talep sayısı, geçen yıla göre iki kattan fazla." şeklinde konuştu.

Büyükelçi Marrapodi, personel sayısının aynı olduğunu ancak yenilikçi prosedürler uygulayarak verimliliği artırmaya çalıştıklarını söyledi.

"RET ORANI YÜZDE 7-8 CİVARINDA"

Taleplerin yüzde 100'den fazla artmasına rağmen ret oranlarının düşük olduğuna dikkati çeken Marrapodi, "İlk 5 ayda aldığımız talepler, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 110 daha fazla. Buna rağmen çok az sayıda ret oranına sahibiz. Aşağı yukarı yüzde 7-8 civarında." ifadelerini kullandı.

Marrapodi, öte yandan Türkiye'den Türk vatandaşları dışında da İtalya için Schengen vizesi başvurusu yapılabildiğini belirtti.

2. VEYA 3. KEZ BAŞVURUDA DAHA UZUN VİZE VERİLİYOR

Vize başvurusu için randevu durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Marrapodi, yaz aylarında yaşanan yoğunluk nedeniyle randevu almanın zorlaştığını, kışın ise randevu için bekleme süresinin düştüğünü anlattı.

Son zamanlarda Milan'da önemli bir ticaret fuarı için seyahat edecek kişilerden çok sayıda vize talebi aldıklarını kaydeden Marrapodi, herkese vize vermek için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Marrapodi, öte yandan daha önce İtalya'dan Schengen vizesi alanların bir sonraki başvurularında daha uzun süreli vize alabildiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geçmişte vize almış kişilerin durumunu da incelemeye çalışıyoruz. Bu durumda her zaman daha uzun bir süre vize veriyoruz. Daha önce İtalya'ya bir kez gittiyseniz, vize aldınız, sonra geri döndünüz, sonra ikinci kez size daha uzun süreli vize veriyoruz ama üçüncüsünde size bazen 3 yıllık çoklu girişli, 5 yıllık vize veriyoruz. Yani ne kadar çok seyahat ederseniz o kadar az vizeye ihtiyaç duyarsınız."

TAKVİYE PERSONEL TALEBİ

İtalya'nın Schengen vize başvurusu taleplerini nasıl karşıladığına ilişkin soruya yanıt veren Marrapodi, "Vize sayısının artırılması yönünde taleplerimiz var, bekleme sürelerinin kısaltılmasını istiyoruz. Roma'daki Bakanlıktan birkaç kişi daha almak için talepte bulunduk, ayrıca Türkiye'de istihdam edebileceğimiz kişi sayısını artırmak için yetki talebinde bulunduk çünkü bu tabii ki vize verme ihtimalini artıracaktır." şeklinde konuştu.

Marrapodi, vize taleplerinin daha fazlasını karşılayabilmek için insan kaynağını yeniden organize ettiklerini belirterek, daha fazla personelin konsolosluk işleriyle görevlendirildiğini anlattı.

Daha fazla verim almak amacıyla çalıştıklarını kaydeden Marrapodi, "Ayrıca takviye, güçlendirme, personel artışı talep ediyoruz. Bunları alabilirsek çıktıları da artırabileceğiz." ifadelerini kullandı.

ÜYE ÜLKELERİN YETKİSİ DAHİLİNDE

AB'nin sorunun çözümüne ilişkin herhangi bir girişimi olup olmayacağıyla ilgili soru üzerine Hipper, vize değerlendirmelerinin her zaman bireysel bazda yapıldığını, üye ülkelerin sorumluluk ve yetki alanında olduğunu belirtti.

Türkiye'deki misyonlar üzerinden 2022'de yapılan Schengen vizesi başvurularından yüzde 15'i reddedilirken bu oran, bu sene yüzde 50 civarına yükselmişti.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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