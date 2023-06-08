Uzun bir süredir Schengen vizelerinde yaşanan sorunlar gündemden düşmüyor. Vize başvurusunda bulunmak için çok geç tarihlere randevu bulunabiliyor, ya da başvuruların çoğunlukla olumsuz sonuçlandığı iddia ediliyor. Hatta zaman zaman Türkiye'den Schengen başvurularının durdurulduğu iddiaları bile ortaya atılıyor.

Bu iddiaları doğrulayabilmek henüz mümkün değil ancak bir süredir vize başvurularında yoğunluk yaşandığı doğru. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 30 Mayıs günü AB ile yaşanan vize sorununa ilişkin açıklamada bulunmuş, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Avrupa Komisyonu, Habertürk'ün "Türkiye'ye yönelik Schengen vizeleri durduruldu mu?" sorusunu yanıtladı. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, üye devletlerin Schengen vizeleri bireysel olarak değerlendirdiğini ve çeşitli sebepler nedeniyle gecikmeler yaşandığının altı çizildi.