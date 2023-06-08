Uzun bir süredir Schengen vizelerinde yaşanan sorunlar gündemden düşmüyor. Vize başvurusunda bulunmak için çok geç tarihlere randevu bulunabiliyor, ya da başvuruların çoğunlukla olumsuz sonuçlandığı iddia ediliyor. Hatta zaman zaman Türkiye'den Schengen başvurularının durdurulduğu iddiaları bile ortaya atılıyor.
Bu iddiaları doğrulayabilmek henüz mümkün değil ancak bir süredir vize başvurularında yoğunluk yaşandığı doğru. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 30 Mayıs günü AB ile yaşanan vize sorununa ilişkin açıklamada bulunmuş, "Son dönemde adeta bir siyasi şantaj olarak kullanılan vize sorununu en kısa sürede hal yoluna koyacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Avrupa Komisyonu, Habertürk'ün "Türkiye'ye yönelik Schengen vizeleri durduruldu mu?" sorusunu yanıtladı. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, üye devletlerin Schengen vizeleri bireysel olarak değerlendirdiğini ve çeşitli sebepler nedeniyle gecikmeler yaşandığının altı çizildi.
"TÜRKİYE'YE ÖZGÜ DEĞİL"
Avrupa Komisyonu Sözcüsü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Pandemi, dünya çapında Schengen vizelerin olan talepte ciddi düşüşlere yol açtı. 2021'de 3 milyon başvuru varken, 2019'da 17 milyon başvuru yapılmıştı. Bu sebeple neredeyse tüm konsolosluklar personel kısıtlamaları ve operasyonel kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı. Talep şimdi yeniden artıyor ve bu vize prosedürünü etkiliyor. Ancak şu bilinmeli ki bu Türkiye'ye özgü bir durum değil.
"KONSOLOSLUKLAR KURALLARA UYMALI"
Vize süreçlerinde yaşanan gecikmelerin özellikle tatil döneminde yaşanması talihsiz. Konsolosluklar kurallara uymalı ve kapasitelerini eski haline getirmek için her türlü çabayı göstermeli. Bu konuyu hem salgın döneminde hem de seyahatlerin yeniden başlamasından bu yana Üye Devletlerle kapsamlı bir şekilde tartıştık.
Aynı durum başvuranlar için de geçerli, vize başvurularının kaliteli ve zamanında yapılması çok önemli."
ALMANYA DIŞİŞLERİ: GEÇEN YILA KIYASLA VİZE VERİLME ORANI ARTTI
Geçtiğimiz günlerde BBC Türkçe'ye açıklama yapan bir Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de geçtiğimiz yıla kıyasla vize verilme oranının arttığını ifade etti. Paylaşılan verilerde, 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde Türk vatandaşlarına yaklaşık 100 bin Schengen vizesi ve 18 bin ulusal vize verildiği belirtildi.
2022 yılının aynı döneminde ise 60 bin Schengen vizesi ve 16 bin ulusal vize verilmişti.
ALMANYA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN HABERTÜRK'E AÇIKLAMA
Mayıs ayının sonunda ortaya atılan iddialara ilişkin Almanya Büyükelçiliği Habertürk'e açıklama yapmış, iddialara ilişkin 6 Şubat 2022'de Türkiye'yi sarsan büyük depremleri hatırlatarak, o günden bu yana yaşanan yoğunluğun altını çizmişti.
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