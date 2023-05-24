Avrupa vizeleri durduruldu mu? "Schengen vize başvuruları durduruldu" iddialarına Almanya Büyükelçiliği'nden yanıt

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Son günlerde başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinden Schengen vizesi almak için başvuruda bulunan kişiler, randevu almak için uzun süre beklemek durumunda kalıyor. Sosyal medyada ortaya atılan iddialarda ise Schengen başvurularının Temmuz ayı sonuna kadar durdurulduğu öne sürüldü. Almanya Büyükelçiliği, bu iddialara ilişkin Habertürk'ün sorusunu yanıtladı. Büyükelçililk açıklamasında 6 Şubat 2022'de Türkiye'yi sarsan büyük depremleri anımsattı ve o günden bu yana yaşanan yoğunluğun altını çizdi.

"TALEP KAPASİTENİN ÇOK ÜZERİNDE" Açıklamada, şu anda randevu alırken bekleme süresinin uzun olduğunun farkında olduklarını belirterek, "Bu durumun başvuru sahipleri üzerinde yarattığı büyük yükün farkındayız. Vize ofisimiz her gün mümkün olan en fazla sayıda randevu vermekte, ancak talep kapasitenin çok üzerindedir" ifadeleri kullanıldı. 6 Şubat'ta meydana gelen ve 50 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Almanya depremzedelerin "hızlı bir şekilde" üç aylık vize almasının sağlanacağını ve ülkedeki akrabalarının yanına gelebileceğini açıkladı. 7 BİNE YAKIN TÜRK VATANDAŞINA DEPREMZEDE VİZESİ VERİLDİ Şubat ortasında yürürlüğe giren bu prosedürün ardından binlerce kişiye vize verildi. Son olarak Almanya İçişleri Bakanı Nancy Feaser, Nisan ayı başında yaptığı açıklamada 6 bin 500'den fazlası Türk depremzedelere olmak üzere 7 bin 652 kişiye 90 günlük deprem vizesi verildiğini bildirdi. Büyükelçilik tarafından Habertürk'e yapılan yazılı açıklamada da yaşanan korkunç deprem felaketinden sonra bile, Türk ve Suriye vatandaşlarının Almanya'ya giriş için hala geçerli bir vizeye ihtiyacı olduğu ve depremzede vizesi uygulamasının yarattığı yoğunluktan bahsedildi. VİZE BAŞVURUSUNDA YOĞUNLUK UYARISI

Diğer yandan Almanya için vize başvurusunda bulunmak için resmi olarak yetkilendirilmiş kurum olan iDATA'nın web sitesine girildiğinde de vize başvurularında yoğunluk yaşandığına ilişkin bir uyarı görmek mümkün. Ayrıca iDATA üzerinden vize başvurusu için randevu almak istenildiğinde en yakında randevu 6 Temmuz 2023 olarak önümüze çıkıyor.

2022 SONUNDA VİZE SIKINTISI GÜNDEME GELDİ Tüm bunların yanı sıra Türk vatandaşlarının vize sıkıntısı 2022 yılının sonlarında da gündeme gelmişti. Hatta Dışişleri Bakanlığı ilgili ülkelerin büyükelçilerini Dışişleri'ne çağırarak harekete geçildiğini bildirmişti. SchengenVisaInfo'nun verilerine göre de Türk vatandaşlarının vize sorunu 2022 yılında arttı. Habertürk'ten İrem Kuşoğlu Görgü'nün Şubat ayında kaleme aldığı haberinde de bu verileri görmek mümkün. Schengen vizesine Rusya’dan sonra en çok başvurunun yapıldığı ikinci ülke olan Türkiye olmasına karşın aldığı ret oranı Rusya’nın neredeyse 5 katına ulaştı. Verilere göre Türkiye son 8 yıl içerisinde en çok başvuru yapan Rusya, Suudi Arabistan, Fas, Ukrayna’nın yer aldığı ilk 5 ülke arasında da ret oranı en çok artan ülke oldu. *Haberin görselleri Shutterstock tarafından servis edilmiştir.