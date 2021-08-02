AB, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı desteğinde bulunuyor

İzmir'de bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiği, acil karşılık olarak AB Komisyonunun, Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağının, İspanya'dan 2 Canadair uçağının gönderilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

Bu yangın söndürme uçaklarının "rescEU" adlı Avrupa sivil koruma varlıkları içinde yer aldığı kaydedilen açıklamada, AB Acil Müdahale Koordinasyon Merkezi'nin Türk makamlarıyla düzenli temas içinde olduğu ifade edildi.

AB Komisyonunun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Janez Lenarcic, AB'nin bu zor zamanlarda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğunu belirterek, "Daha fazla yardım sağlamaya hazırız." ifadesini kullandı.

Bu arada sosyal medyada Global Call sloganıyla orman yangınlarına dünyaya yardım için çağrı başlatıldı. Sosyal medya üzerinden yayılan çağrı için yakın sürede yarım milyon tweet atıldı.

#helpturkey etiketiyle yapılan çağrıda 60 ayrı lokasyonda yangının sürdüğü ve yangın söndürme uçaklarına ihtiyaç olduğu da vurgulandı.