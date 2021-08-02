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Hırvatistan, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderecek

Hırvatistan, Türkiye'ye orman yangınlarıyla mücadele çerçevesinde bir adet yangın söndürme uçağı gönderecek

Hırvatistan, Türkiye'ye yangın söndürme uçağı gönderecek
Hırvatistan'dan Türkiye'ye yangın söndürme uçağı
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AA

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakan Andrej Plenkovic'in Türkiye'ye benzeri görülmemiş orman yangınlarına ilişkin bir yangın söndürme uçağını gönderme kararını bildirmek üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefonda görüştüklerini belirtti.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığından yaptığı bilgilendirmeye göre, Radman, görüşmede, Çavuşoğlu'na devam eden yangınlar nedeniyle Türkiye'ye gönderilmesi öngörülen yardımlar hakkında bilgi verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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