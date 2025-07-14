ABD'nin NATO müttefiklerine ilk etapta yaklaşık 10 milyar dolar silah satışı yapacağı, bu silahların daha sonra Ukrayna'ya gönderileceği öne sürüldü.

Axios haber sitesine konuşan planlara aşina yetkili, Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapılacağını açıklamasının ardından, bu planın kapsamına dair ayrıntılar paylaştı.

Yetkili, Trump yönetiminin NATO ülkelerine büyük ölçekli silah satışına hazırlandığını, ilk etapta yaklaşık 10 milyar dolarlık silahın satışa sunulacağını iddia etti.

Bu ülkelerin, silahların bir kısmını doğrudan Ukrayna'ya göndereceğini ifade eden yetkili, söz konusu planın Rusya'nın "derinliklerini vurabilecek menzilde uzun menzilli füzeleri içereceğini" ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladığı basın toplantısında, Rusya'nın 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde vergileri yüzde 100 artıracağını açıklamıştı.

Trump, ABD'nin Ukrayna'ya gönderilecek silahları üreteceğini, NATO müttefiklerinin de maliyetini karşılayacağını belirtmişti.

Başkan Trump ayrıca Rutte ile elinde hazır Patriot hava savunma sistemi bulunan ülkelerin mevcut silahlarını hızla Ukrayna'ya göndermesi konusunda anlaştıklarını söylemişti.

ZELENSKİY TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirtti.

Ülkesine yönelik Rus saldırılarının durdurulması ve savaşın adil barışla sona erdirilmesine yönelik çabaları sürdürmeye hazır olduğu için Trump'a teşekkür ettiğini belirten Zelenskiy, "Çok güzel bir sohbet oldu." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Trump'ın ABD'de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmeye dair kendisini bilgilendirdiğini aktararak, "İlişkilerimizin bu kadar iyi olması ve ittifak ülkelerinin savunma harcamalarını artırmaya çalışması önemli." açıklamasında bulundu.

Görüşmede Ukrayna'nın savunma imkanlarını artırmak için gerekli önlemlerin ele alındığını belirten Zelenskiy, barışın sağlanması için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Volodimir Zelenskiy, bundan sonra Trump ile daha sık telefonla görüşeceklerini bildirdi.