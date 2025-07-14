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        Haberler Dünya Donald Trump Mark Rutte ile görüştü | Dış Haberler

        Donald Trump Mark Rutte ile görüştü

        ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir araya geldi. ABD Başkanı, Rusya ile Ukrayna meselesinde anlaşma sağlanamaması durumunda yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını bildirirken, Patriot hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya sevk edileceğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 18:16 Güncelleme: 14.07.2025 - 21:55
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        Trump'tan Rusya mesajı
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        ABD Başkanı Donald Trump ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir araya geldi.

        ABD Başkanı, Rusya ile anlaşma sağlanamaması durumunda, sert vergiler uygulanacağı ifade ederken, Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı yapılacağını duyurdu.

        Trump "Rusya’dan hiç memnun değilim. 50 gün içinde (Ukrayna’yla) anlaşmaya varmazlarsa gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağız." şeklinde konuştu.

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise, ülkelerin Ukrayna'ya hızlı bir şekilde ekipman göndereceğini bildirdi.

        ABD Başkanı, Rusya ile uzun konuşmalar yapıldığını ancak bir şey değişmediğini Kiev'in hâlâ bombalandığını ifade ederken "Bu durmak zorunda." dedi.

        Donald Trump, Patriot hava savunma sisteminin bataryalarıyla birlikte sevk edileceğini duyururken, Rutte, sevkiyatın Patriotların dışında ekipmanları da içereceğini ifade etti.

        Ukrayna'ya yapılacak silah sevkiyatları NATO üzerinden gerçekleşecek.

        "Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık silah sevkiyatı"
        "Ukrayna'ya 10 milyar dolarlık silah sevkiyatı" Haberi Görüntüle

        *Fotoğraf: Associated Press

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