Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok

        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in, İran'a yönelik saldırılarında ABD'nin rolü olmadığını söyledi ve iki taraf arasında bir anlaşma yapabileceklerini belirtti. Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul da İran ile acil görüşmeler yapmaya hazır olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.06.2025 - 10:55 Güncelleme: 15.06.2025 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump: ABD'nin İran'a saldırıda bir dahli yok
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İsrail'in saldırılarına ilişkin paylaşım yaptı. Trump açıklamasında, “ABD'nin, İran'a yönelik saldırıyla hiçbir ilgisi yok” ifadesini kullandı.

        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı Haberi Görüntüle

        İran'ı ABD'ye saldırıda bulunması halinde ‘eşi benzeri görülmemiş düzeyde karşılık verecekleri’ konusunda uyaran Trump, barışçıl çözüm olasılığına değindi. Trump, “İran ile İsrail arasında kolaylıkla bir anlaşma yapabilir ve bu kanlı çatışmayı sona erdirebiliriz” dedi.

        Almanya: İki tarafa da baskı yapılmalı

        Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Almanya, Fransa ve İngiltere'nin Orta Doğu'daki durumu yatıştırmak amacıyla Tahran'ın nükleer programı konusunda İran ile acil görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söyledi.

        REKLAM

        Orta Doğu'yu ziyaret etmekte olan Wadephul, İsrail ile İran arasındaki gerilimin azaltılmasına katkıda bulunmaya çalıştıklarını belirterek, Tahran'ın daha önce yapıcı görüşme fırsatını değerlendiremediğini kaydetti.

        Wadephul, Alman kamu yayın kuruluşu ARD'ye verdiği demeçte şunları söyledi:

        "Bunun hala mümkün olduğunu umuyorum. Almanya, Fransa ve İngiltere ile birlikte hazır. İran'a nükleer program konusunda derhal müzakere teklif ediyoruz, umarım (bu teklif) kabul edilir. Bu aynı zamanda, İran'ın bölge, İsrail devleti ya da Avrupa için hiçbir tehlike arz etmediğinin anlaşılması, bu çatışmanın yatıştırılması için kilit bir önkoşuldur."

        Wadephul, çatışmanın ancak İran ve İsrail'e her taraftan baskı uygulandığında sona ereceğini söyledi:

        "Önümüzdeki hafta içinde her iki tarafın da şiddet sarmalını durdurmak için ciddi bir girişimde bulunması gerektiği konusunda ortak bir beklenti var."

        İran hükümetinin düşebileceğine inanıp inanmadığı sorulduğunda Wadephul, İsrail'in Tahran'daki yönetimi düşürmek gibi bir niyeti olmadığını düşündüğünü belirtti.

        Gazze'ye dönen Wadephul, Filistin bölgesindeki insani durumun kabul edilemez olduğunu söyledi ve İsrail'i yardım kuruluşlarına sınırsız erişim izni vermeye çağırdı:

        "Gazze'deki açlık, ölüm ve insanların çektiği acılar sona ermeli"

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        Yıkıma giden satranç: İran’ın içten çöküşü
        İsrail petrol deposunu vurdu
        İsrail petrol deposunu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Ayakları ipe dolanan pilot, sepetten düştü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Yasak aşk vahşeti! Uyutulup öldürüldü!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        Galatasaray’da Morata belirsizliği!
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        "Hayatımızın hiç değişmeyen rolü onların"
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Yaz sağanağı! Dört kent için önemli uyarı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Beşiktaş'tan Parma'nın golcüsünü listesine aldı!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Babalar günü böyle başlamış!
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Fenerbahçeli yıldızın eğlenceli tatili
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Avrupa'nın en iyi 20 plajı
        Dünyanın gözü burada
        Dünyanın gözü burada
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        F.Bahçe'den çifte transfer harekatı!
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        "Cezaevine gireceği günü bekliyorum"
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı