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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı | Dış Haberler

        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı

        İsrail ordusu, ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verdi. İsrail ordusu uyarının ardından, İran'dan füze saldırısının başladığını duyurdu. İran saldırısı, Hayfa bölgesinde yoğunlaşırken, İsrail basını saldırı sonucu 3 kişinin öldüğünü 13 kişinin ise yaralandığını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.06.2025 - 23:00 Güncelleme: 15.06.2025 - 01:05
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        İsrail ordusu: İran'dan füze saldırısı başladı
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        İsrail ordusu yapılan uyarının ardından, İran'dan füze saldırısının başladığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek üzere devrede olduğu aktarıldı.

        İsrail ordusu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde milyonlarca İsraillinin sığınaklara doğru gittiğini aktardı.

        İran devlet televizyonu, İran'ın, saldırılara karşılık İsrail'e balistik füze saldırılarına yeniden başladığını bildirdi.

        Füzelerin Tahran ve Şiraz'dan ateşlendiği bilgisi verildi.

        İran saldırısının, Hayfa bölgesinde yoğunlaştığı aktarılırken, bu bölgede füze isabeti bildirildi.

        İran devlet televizyonu, Hayfa'da bulunan petrol rafinerisinin hedef alındığını açıkladı.

        The Times of İsrael, saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini aktardı.

        İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, füzelerin İsrail'in kuzeyindeki Arap nüfusun çoğunlukta yaşadığı Hayfa'nın doğusundaki Tamra bölgesinde iki katlı bir binaya isabet ettiğini, ağır yaralanan bir kadının hayatını kaybettiğini, 13 kişinin yaralandığını duyurdu.

        İran'dan atılan füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde gökyüzünde hüzmelerin görüldüğü çok sayıda görüntü paylaşıldı. Görüntülerden birinde bir füzenin düştüğü anlar yer aldı.

        İSRAİL'DE KABİNE TOPLANDI

        İran’ın İsrail’e yeniden balistik füze saldırısı başlatmasının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahunun da katıldığı güvenlik kabinesi toplantısına ait görüntüler yayınlandı.

        Toplantıya katılanlar arasında İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katzın da bulunduğu bildirildi.

        "SIĞINAKLARDAN ÇIKABİLİRSİNİZ"

        İsrail ordusu, "yapılan son durum değerlendirmesinin ardından ülke genelinde sığınaklarda kalma zorunluluğunun kaldırıldığını" duyurdu.

        İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        Açıklamada, son durum değerlendirmesinin ardından İsraillilerin sığınaklarda kalma zorunluluğunun kaldırıldığı ancak sığınaklara yakın yerlerde kalmaya devam edilmesi gerektiği belirtildi.

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        İRAN LİDERİ HAMANEY'DEN AÇIKLAMA

        İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’e balistik füze saldırılarının yeniden başlatıldığı sırada, “çaresiz kalacaksınız” mesajını paylaştı.

        Hamaney’in X hesabından paylaşılan mesajda, İran’dan İsrail’e fırlatılan ve Tel Aviv’deki hedefleri vuran füzelerin görüntüleri yer aldı.

        Mesajda, İbranice ve Farsça “çaresiz kalacaksınız” ifadesine yer verildi.

        İSRAİL-İRAN ÇATIŞMASI

        İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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