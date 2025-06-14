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        Haberler Dünya İran medyası: İsrail doğal gaz sahasını vurdu | Dış Haberler

        İran medyası: İsrail doğal gaz sahasını vurdu

        İran basını, İsrail'in İran'ın en büyük doğal gaz sahası olan Güney Pars'ı vurduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 18:38 Güncelleme: 14.06.2025 - 18:42
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        İsrail doğal gaz sahasını vurdu
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        İsrail'in İran'ın güneyindeki Basra Körfezi üzerinde yer alan en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'ın saldırıya uğradığı bildirildi.

        İran medyasında yer alan haberlere göre, yaklaşık bir saat önce İsrail'e ait bir kamikaze insansız hava aracı (İHA), Güney Pars'ın 14. etabındaki rafinerilerinden birine isabet etti.

        Patlama sonucunda rafinerinin bir kısmının alev aldığı ifade edilirken ekiplerin durumu kontrol altına aldığı bildirildi.

        İran, İsrail'in enerji ve ekonomik altyapısını hedef alması halinde aynı şekilde Tel Aviv'in enerji ve ekonomik altyapısını vuracağını açıklamıştı

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