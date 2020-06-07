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ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd için eylemler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump Washington'da bulunan Ulusal Muhafız güçlerine geri çekilme emri verdiğini ifade etti.

Trump, "Ulusal Muhafızlarımıza Washington DC'den çekilme sürecini başlatmaları için emir verdim, şimdi her şey mükemmel bir şekilde kontrol altında. Evlerine gidecekler, ancak gerekirse hızla geri dönebilirler. Dün gece beklenenden çok daha az protestocu geldi" ifadelerini kullandı.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 7, 2020

TRUMP'IN 10 BİN ASKER İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Beyaz Saray'ın siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonrası başlayan protestolar için Washington'a 10 bin asker gönderilmesi talebinde bulunduğu iddia edildi.

CNN'nin üst düzey bir savunma yetkilisine dayandırdığı haberine göre, Trump yönetimi Washington'daki protestolara müdahale için 10 bin asker istedi ancak Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley ordunun kullanılmasına karşı çıktı.

Haberde, Esper'in yaklaşık 1600 askeri Washington'a gönderdiği ama 5 bin ulusal muhafızın bulunduğu başkente askerlerin yardımına ihtiyaç duyulmadığı ve geçen perşembe kentten ayrılmaya başladığı belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in ise Trump ile arasında geçen ''gergin'' k