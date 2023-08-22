ABD'de 100 yılın en ölümcül yangını: Biden Hawaii'de zarar gören bölgeyi ziyaret etti

ABD'de 100 yılın en ölümcül yangını: Biden Hawaii'de zarar gören bölgeyi ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, orman yangınının yol açtığı hasarı yerinde görmek için ziyaret ettiği Hawaii'nin Maui bölgesine "yardım sözü" verdi.

Biden, Hawaii ziyaretinde yaptığı konuşmada, ABD ulusunun yangından kurtulanlarla birlikte "yas tuttuğunu" belirterek, federal hükümetin Maui'nin ölümcül yangılardan kurtulması için "ne kadar sürerse sürsün yardıma devam edeceği" taahhüdünde bulundu.

3 Şurada Paylaş!









Adadaki yangının başlamasından 13 gün sonra bölgeyi ziyaret eden Biden, en az 115 kişinin hayatını kaybettiği yangının mağdurlarına yaptığı konuşmada, "Valinin yardım talebini zaman kaybetmeden imzaladığını, mağdurların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını" ifade etti.