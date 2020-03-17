Associated Press'in haberine göre, Seattle'daki dört hasta Kaiser Araştırma Ekibi'nin çalışmalarına katıldı. Kaiser Araştırma Ekibi'nin lideri Dr. Lisa Jackson "Herkes bu acil durumda ellerinden geleni yapmak istiyor" dedi.

Hazırlanan aşı, hastalığa neden olan virüsün zararsız hale getirilerek Koronavirüs'ü engelliyor. Uzmanlar bulunan aşının işe yarayıp yaramayacağını öğrenmenin aylarca sürebileceğini ifade etti.

Aşının üzerinde denendiği 43 yaşındaki Jennifer Haller, "Hepimiz çaresiziz. Bu benim için bir şeyler yapmak için inanılmaz bir fırsat" dedi. Haller, aşının ardından "Kendimi harika hissediyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nden Anthony Anthony Fauci, araştırmalar iyi gitse bile, 12 ila 18 ay boyunca yaygın kullanıma yönelik bir aşı bulunmayacağını söyledi.

Dünya çapında onlarca araştırma grubu Koronavirüs'e karşı aşı oluşturmak için çalışıyor. Seattle deneyi, Dünya Sağlık Örgütü'nün, 180 binden fazla insanı enfekte eden ve 7 binden fazla insanı öldüren hızlı küresel yayılması nedeniyle yeni virüs salgını salgını ilan etmesinden günler sonra başladı.