MLS de askıya alındı!

MLS'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, kararın Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) karşılaşmaların ertelenmesinden sonra alındığı duyuruldu.
ABD'de bugüne kadar 1000'den fazla koronavirüs vakası görüldüğü hatırlatıldı.
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