ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangını: Hawaii'deki yangınlarla ilgili yeni iddia!

Hawaii Eyaleti Senatörü Angus McKelvey, USA Today'e verdiği demeçte, yangının başladığı sırada Lahaina kasabasında "patlama sesleri" duyduğunu ve "gökten yağan korların" yanı sıra yanan birkaç evi görebildiğini söyledi.

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Alevler yayılırken acil durum sirenlerini duymadığını ve tahliyeleri denetleyen polisleri görmediğini ifade eden McKelvey, olay anında bölgeden kaçmaya çalışan diğer sakinler gibi kendisinin de ne yapacağını bilemediğini aktardı.