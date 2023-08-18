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        Haberler Dünya ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangını: Hawaii'deki yangınlarla ilgili yeni iddia!

        ABD'de son 100 yılın en ölümcül yangını: Hawaii'deki yangınlarla ilgili yeni iddia!

        ABD'nin Hawaii eyaletinde günler önce başlayan ve 111 kişinin hayatının kaybetmesine sebep olan orman yangınlarında, yangına müdahalenin gecikmiş olabileceği ve ihmal olduğu iddia edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 07:36
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        ABD'nin Hawaii eyaletindeki orman yangınlarında, yangınlara müdahalenin "itfaiye ekibinin sayıca az olması ve ekipman eksikliği" nedeniyle gecikmiş olabileceği ileri sürülürken yangınlarda "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddia edildi.

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        Seattle Times'ın haberine göre, Maui'nin Acil Durum Yönetim Kurumu Başkanı Herman Andaya, orman yangınlarına ilişkin dün düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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        Toplantıda, kamuoyunda da yer alan, orman yangınları başladığında Maui Adası'ndaki afet uyarı sirenlerinin çalışmaması ve elektrik direklerindeki akışın kesilmemesi gibi nedenlerden yangınlarda "ihmal olduğu ve gerekli önlemlerin alınmadığı" iddiaları gündeme geldi.

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        Söz konusu iddialardan biri olan "sirenlerin kullanılmaması" dile getirilince Andaya, adanın siren sisteminin orman yangınlarından ziyade tsunamiler için tasarlandığını ve sirenlerin yangınlara müdahale protokolünün bir parçası olmadığını söyledi.

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        Andaya, sirenlerin çalması durumunda halkın daha yüksek yerlere çıkmaya çalışacağını belirterek olay anında sirenler çalmadığı için "pişman olmadığını" kaydetti.

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        Öte yandan, Andaya, halkı yangına karşı uyarmak için sirenler yerine başka yöntemler kullanıldığını dile getirdi.

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        "SİRENLER ÇALMADI, İTFAİYE EKİPLERİ SAYICA AZ VE EKİPMANLARI KISITLIYDI"

        Hawaii Eyaleti Senatörü Angus McKelvey, USA Today'e verdiği demeçte, yangının başladığı sırada Lahaina kasabasında "patlama sesleri" duyduğunu ve "gökten yağan korların" yanı sıra yanan birkaç evi görebildiğini söyledi.

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        Alevler yayılırken acil durum sirenlerini duymadığını ve tahliyeleri denetleyen polisleri görmediğini ifade eden McKelvey, olay anında bölgeden kaçmaya çalışan diğer sakinler gibi kendisinin de ne yapacağını bilemediğini aktardı.

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        Hawaii Acil Durum Yönetimi Kurumu Sözcüsü Adam Weintraub, sahip oldukları kayıtların, yangın başladığında sirenlerin çaldığını göstermediğini kaydetti.

        Weintraub, halkı uyarmak için sirenler yerine cep telefonlarına, televizyonlara ve radyo istasyonlarına gönderilen acil durum uyarılarını kullandıklarını belirtti.

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        YANGINLARIN KAYNAĞININ ELEKTRİK DİREĞİ OLABİLECEĞİ İDDİA EDİLDİ

        ABC7'in haberine göre, orman yangınlarına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

        Görüntü, yangının olası nedeni olarak elektrik hatlarına işaret eden "önemli bir kanıt" olarak kabul edildi.

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        Ayrıca, Hawaii'deki elektrik şirketi "Hawaiian Electric Co.", "şiddetli rüzgarlar esnasında elektriği kesmediği ve rüzgardan elektrik direkleri devrilmeye başlarken bile elektriği açık tuttuğu" için eleştirilerin odak noktası oldu.

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        ÖLÜ SAYISI 111'E YÜKSELDİ, 1000'DEN FAZLA KİŞİ KAYIP

        CNN'in haberine göre, Maui Polis Şefi John Pelletier, yangınların etkili olduğu bölgelerin yaklaşık yüzde 38'inde arama çalışmalarının bittiğini kaydetti.

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        Yangınlar nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 111'e çıktığını ifade eden Pelletier, arama kurtarma çalışmaları kapsamında kayıp 1000'den fazla kişinin aranmaya devam ettiğini söyledi.

        Pelletier, hafta sonuna kadar bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasını umduklarını sözlerine ekledi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Hawaii
        #orman yangını
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