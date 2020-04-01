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John Hopkins Üniversitesi bilgilendirme sayfasındaki son güncellemede New York şehrinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 1096 olarak verildi. New York şehri bu rakamla, salı günü eyalet genelindeki 1000 ölü rakamını geride bıraktı.

New York eyaleti genelinde, toplam 44 ilçeyi kapsayan Kovid-19 virüsü tespit edilen vaka sayısı ise son 12 saatte 8 bin 655 artışla, 67 bin 384’ten 76 bin 49’a ulaştı.

New York’u 18 bin 669 ile New Jersey izlerken, ABD’nin en çok vaka tespit edilen üçüncü eyaleti ise 8 bin 460 rakamı ile California oldu.

SON 12 SAATTE 730 ÖLÜM

ABD genelinde ise son 12 saatlik dilimde virüs kaynaklı ölümlerin sayısı 730 artışla 3 bin 170’ten 3 bin 900’e yükselirken ülkedeki pozitif Kovid-19 tespit edilen hasta sayısı ise son güncellemede 189 bin 35 olarak tespit edildi.

Bu netice ile ABD’de Kovid-19 kaynaklı pozitif vaka sayısı 12 saatte 24 bin 425 artış göstermiş oldu.

John Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, dünya genelindeki Kovid-19 vaka sayısı 858 bin 785 olarak güncellenirken, virüsten ölenlerin rakamı 42 bin 151 olarak verildi.

BEYAZ SARAY: ÖNLEMLERE UYULURSA 100 BİN İLA 200 BİN KİŞİ ÖLECEK

Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadale Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ve Doktor Antony Fauci, ABD'de salgına karşı alınan önlemlere uyulması durumunda bile virüs nedeniyle 100 ila 200 bin kişinin ölebileceğini bildirdi.

Birx ve Fauci, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı basın toplantısında ülkedeki salgına ilişkin yapılan tahminler konusunda sunum yaptı.

Doktor Birx konuşmasında, "Yayımladığımız önlemlere uyulursa, 100 ila 200 bin arasında kişinin öleceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Federal hükumetin yayımladığı önlem uyarılarına sıkı bir şekilde uyulması gerektiğini vurgulayan Birx, "Elimizde sihirli bir değnek yok. Sihirli bir aşı ya da tedavi de yok. Sadece davranışlarımızla bu hastalığı yenebiliriz." açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı olan Doktor Fauci ise, "En az 100 bin kişinin öleceği tahmini ne kadar iç karartıcı olursa olsun buna hazır olmalıyız. Tabii, umuyoruz ki rakam bu kadar yüksek olmaz. Bu rakamı mümkün olan en az seviyeye indirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ancak gerçekçi olmak gerekirse, kendimizi de bir taraftan bu ihtimale hazırlamalıyız." ifadelerini kullandı.