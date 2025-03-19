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        Haberler Dünya ABD'den İmamoğlu açıklaması | Dış Haberler

        ABD'den Ekrem İmamoğlu açıklaması

        ABD Dışişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin sorulan soruya yanıt verdi. ABD, Türkiye'nin karar alma süreçleri hakkında değerlendirme yapılmayacağını ifade ederken, Türkiye'ye konuları kendi iç çerçevesi içinde ele alması tavsiyesinde bulunulabileceğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Türkiye'ye insan haklarına saygı gösterilmesi konusunda da tavsiyede bulunduklarını bildirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.03.2025 - 23:38 Güncelleme: 19.03.2025 - 23:46
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        ABD'den İmamoğlu açıklaması
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        ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

        Sorulan bir soru üzerine açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, farklı bir ülkenin kararlarına ilişkin değerlendirme yapmayacaklarını ancak Türkiye'ye konuları kendi iç işleyişine uygun bir şekilde ele alma tavsiyesinde bulunabileceklerini ifade etti.

        Bruce ayrıca Türkiye'ye insan haklarına saygı gösterilmesi tavsiyesinde bulundu.

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