ABD'den İmamoğlu açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sorulan bir soru üzerine açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, farklı bir ülkenin kararlarına ilişkin değerlendirme yapmayacaklarını ancak Türkiye'ye konuları kendi iç işleyişine uygun bir şekilde ele alma tavsiyesinde bulunabileceklerini ifade etti.

Bruce ayrıca Türkiye'ye insan haklarına saygı gösterilmesi tavsiyesinde bulundu.