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        Haberler Dünya Avrupa Konseyi, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını kınadı | Dış Haberler

        Avrupa Konseyi, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını kınadı

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Avrupa Birliği'nin üç temel kurumundan biri olan Avrupa Konseyi, kararı 'şiddetle kınadığını' duyurdu. Avrupa Birliği'ndeki sosyal demokrat partililerin bir araya geldiği parti olan PES de İmamoğlu'nun yanında olduklarını duyurarak gözaltı kararını kınadı. Avrupa Parlamentosu eski Türkiye raportörü Kati Piri de, "Bu, otokrasiye doğru Erdoğan'ın attığı büyük bir adım. AB bunun ciddi sonuçları olmadan geçmesine izin veremez" paylaşımını yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.03.2025 - 14:34 Güncelleme: 19.03.2025 - 14:34
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        Avrupa Konseyi, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını kınadı
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        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, lisans diplomasının iptal edilmesinden bir gün sonra bu sabah saatlerinde polis baskınıyla 'yolsuzluk soruşturması' kapsamında gözaltına alınması; Avrupa siyasetinde de geniş yankı buldu.

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        Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu ile birlikte Avrupa Birliği'nin temel üç kurumundan biri olan Avrupa Konseyi, yazılı bir açıklama yaparak gözaltı kararını 'şiddetle kınadıklarını' duyurdu.

        Avrupa Konseyi'nin yerel ve bölgesel yönetimler kongresinden yapılan açıklamada, bu hareketin "siyasi bir figür üzerindeki baskının tüm özelliklerini taşıdığı" belirtilerek, kongrenin konuyu önümüzdeki hafta yapılacak bir toplantıda gündeme getireceği ifade edildi.

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        "Bu bir saldırı"

        Avrupa Birliği'ndeki sosyal demokrat partililerin bir araya geldiği parti olan The Party of European Socialist de (PES) İmamoğlu'nun yanında olduklarını duyurarak gözaltı kararını kınadı.

        PES, şu paylaşımı yaptı:

        "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer 100 kişinin tutuklanmasını kınıyoruz.

        Bu, Erdoğan'ın Türkiye'deki demokratik muhalefete ve sivil topluma yönelik kapsamlı bir saldırısıdır. Erdoğan rejimi tarafından hedef alınan CHP'nin, Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun yanında duruyoruz."

        "AB ciddi sonuçları olmadan geçmesine izin veremez"

        Bir paylaşım da Avrupa Parlamentosu'nun eski Türkiye raportörü Kati Piri'den geldi.

        Piri'nin paylaşımı şöyle:

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve 100 kişinin daha gözaltına alınması, Erdoğan rejiminin tam otokrasiye doğru attığı büyük bir adımdır.

        AB bunun ciddi sonuçları olmadan geçmesine izin veremez."

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