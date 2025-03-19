İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 105 isme yönelik soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verildi. Soruşturmanın, yolsuzluk ve kent uzlaşısı nedeniyle başlatıldığı ve İmamoğlu'nun evinde arama yapıldığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Hakkında gözaltı kararı verilen İBB Başkanı İmamoğlu şu açıklamada bulundu: "Üzülerek söylüyorum milletimizin iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, benim sevgili polislerimi, ülkenin emniyet güçlerini kötülüğe ait ederek, evimin, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. Büyük bir zorbalıkla karşı karşıyayız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı tüm milletimiz bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadele edeceğim" dedi.

ONGUN: GÖZALTINA ALINIYORUM

İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınıyorum. Bizi susturarak Ekrem İmamoğlu’nu savunmamızı, desteklememizi engelleyeceklerini sanıyorlar. Tüm sosyal medya mecralarında hesapları olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Bu saatten sonra Ekrem İmamoğlu Türk milletine emanettir. Koruyun, kollayın, destekleyin! Milleti yenemezler. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Necati Özkan'ın da gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi.