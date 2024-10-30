ABD'den İsrail hükümetine UNRWA yasağını durdurma çağrısı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamaya yönelik son adımını değerlendirdi.

Jean-Pierre, "UNRWA'nın Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki operasyonlarını sonlandırabilecek yasadan dolayı derin endişe duyuyoruz. İsrail hükümetini bu yasanın uygulanmasını durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

UNRWA'nın sağlıklı şekilde misyonunu yerine getirebilmesinin önemine dikkati çeken ABD'li sözcü, ajansın Filistinlilerin insani yardım ihtiyacını karşılamada çok önemli rol oynadığını belirtti.

İsrail parlamentosu, ABD'den ve uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulmasını kapsayan iki yasa tasarısını pazartesi günü onaylamıştı. REKLAM Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri ise dün yazılı bir açıklama yaparak, UNRWA'yı hedef alan "dağıtma ya da küçültme" girişimlerine karşı çıktıklarını belirterek, bu girişimlere karşı uyarıda bulunmuşlardı. İsrail'in UNRWA kararına dünyadan tepkiler Haberi Görüntüle Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA, İsrail'in hedefinde İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.