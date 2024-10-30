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        Haberler Dünya ABD'den İsrail hükümetine UNRWA yasağını durdurma çağrısı - Dünya haberleri | Dış Haberler

        ABD'den İsrail hükümetine UNRWA yasağını durdurma çağrısı

        ABD yönetimi, İsrail meclisinin onayladığı ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) faaliyetlerini sona erdirecek yasanın uygulanmasının durdurulması için İsrail hükümetine çağrıda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 23:21 Güncelleme: 30.10.2024 - 23:21
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        ABD'den İsrail'e UNRWA yasağını durdurma çağrısı
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, günlük basın brifinginde İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamaya yönelik son adımını değerlendirdi.

        Jean-Pierre, "UNRWA'nın Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs'teki operasyonlarını sonlandırabilecek yasadan dolayı derin endişe duyuyoruz. İsrail hükümetini bu yasanın uygulanmasını durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

        UNRWA'nın sağlıklı şekilde misyonunu yerine getirebilmesinin önemine dikkati çeken ABD'li sözcü, ajansın Filistinlilerin insani yardım ihtiyacını karşılamada çok önemli rol oynadığını belirtti.

        İsrail parlamentosu, ABD'den ve uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen UNRWA'nın faaliyetlerinin durdurulmasını kapsayan iki yasa tasarısını pazartesi günü onaylamıştı.

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        Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri ise dün yazılı bir açıklama yaparak, UNRWA'yı hedef alan "dağıtma ya da küçültme" girişimlerine karşı çıktıklarını belirterek, bu girişimlere karşı uyarıda bulunmuşlardı.

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        İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarının başlamasıyla eş zamanlı şekilde UNRWA'ya karşı karalama kampanyasına başlamış, sadece Gazze'de 12 bin çalışanı bulunan UNRWA'nın 14 çalışanının "7 Ekim saldırılarına katıldığı" iddiasıyla ajansın kapatılması gerektiğini savunmuştu.

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        Tel Aviv yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs'ün yanı sıra Lübnan ve Ürdün'de Filistinli mültecilere destek olan; sağlık, eğitim, sosyal hizmetler alanlarında çoğu Filistinli 30 bin çalışanı bulunan ajansın kapatılması ve itibarsızlaştırılması için kampanya yürütmeyi sürdürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #ABD
        #israil
        #UNRWA
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