AA

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rus makamlarının muhalif lider Aleksey Navalny'in ertelenmiş cezasını 2 yıl 8 ay hapis cezasına çevirmesinden derin kaygı duymaktadır. Tüm Rus vatandaşları gibi Navalnıy da Rusya anayasasının sunduğu haklara sahiptir ve Rusya'nın kanun önünde eşitlik, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğüne saygı duyacağı konusunda uluslararası sorumlulukları var." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Navalny'in 2014'te suçlu bulunduğu yargılamanın "keyfi" ve "siyasi" olduğuna karar verdiğini hatırlatan Blinken, şu anda Navalny hakkında devam eden suçlamaların da 2014'teki sürecin devamı olduğunu savundu.

Blinken, "Sayın Navalny ve barışçıl toplanma ve fikir özgürlüğü dahil son haftalarda vatandaşlık haklarını kullanan yüzlerce Rus vatandaşın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

NAVALNY DAVASI

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine Navalny aleyhinde açılan dava Moskova Şehir Mahkemesinde görülmüş ve Navalnıy’a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalny’ın 2 yıl 8 ay hapishanede kalmasına karar vermişti.