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Moskova Simonovskiy Bölge Mahkemesi'nin ‘Yves Rocher davası’ ile ilgili duruşma sonrasında hakim Natalya Repnikova, Navalnıy’ın 3.5 yıllık şartlı hapis cezasının gerçek cezaya dönüştürülmesine hükmetti.

Repnikova, "Mahkeme Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri’nin öne sürdüğü ceza gerekçelerinin tatmin edici olduğuna karar verdi” diye konuştu.

Duruşma esnasında Federal Cezaevi Servisi Temsilcisi, Navalny'nin tedavi gördüğü Almanya’da iken 24 Eylül’den itibaren nerede olduğuna dair bilgi vermediğini, Almanya’da serbest dolaştığını ve servisle temas kurmadığını iddia etti.

Navalny’ın ertelenen cezasının gerçek bir cezaya dönüştürülmesi ile ilgili daha önce 2015, 2016 ve 2017 yıllarında yapılan duruşmalarda bu yönde bir karar açıklanmamıştı.

"MİLYONLARCA İNSANI HAPSEDEMEZSİNİZ"

Mahkeme salonundaki cam kafes ardından söz alan Navalny, hem servisin hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisinin geçen yıl ağustos ayından itibaren nerede olduğunu bildiğini savundu

Sözlerine "Emrine rağmen suikastten kurtulduğu için Putin'i derinden gücendirdiğini" söyleyerek devam eden Navalny, duruşmanın amacının insanları korkutmak olduğunu ileri sürdü ve"Milyonlarca insanı hapsedemezsiniz. Bir ülkeyi hapsedemezsiniz" dedi.

Hakkındaki hapis cezasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurduğunu ve AİHM'in kendisini suçlu bulmaması üzerine tazminat kararı verdiğini belirten Navalny, Rusya'nın da kendisine tazminat ödeyerek bu kararı dolaylı olarak tanıdığını belirtti ve beraatini talep etti.

17 OCAK'TA TUTUKLANMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda Navalny Rusya'da komaya girdikten sonra Berlin'de tedaviye alınmış ve Sovyet tarzı sinir gazı Novichok ile zehirlendiği açıklanmıştı.

Daha sonra Rusya'ya dönen 44 yaşındaki Navalny, Moskova havalimanına varışında 17 Ocak'ta tutuklanmıştı.

Navalny, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'i kendisinin cinayet emrini vermekle suçlarken, Kremlin suçlamaları reddediyor.

Navalny'nin tutuklanma tehdidine rağmen Moskova'ya dönüşü ve tutuklanmasına karşı yapılan ikinci protestolar, yirmi yıldan uzun süredir Rus siyasetine hakim olan Putin için meydan okuma niteliğinde.

Rusya'da tutuklu muhalif siyasetçi Aleksey Navalny'nin serbest bırakılması talebiyle devam eden protestolarda 5 binden fazla kişi gözaltına alındı.