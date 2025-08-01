ABD Dışişleri Bakanı, İsrail razı olana kadar bir Filistin devleti olamayacağını öne sürdü

Rubio, Fox Radio'ya verdiği röportajda, dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Batılı ülkelerin Filistin'i tanıma kararının hatırlatılarak "ABD bu adımı nasıl görüyor?" sorusu üzerine Rubio, "Bu, alakasız bir adım. Bazıları için sinir bozucu ama alakasız. Bir anlamı yok." yanıtını verdi.

ABD'nin İsrail'e olan desteğini vurgulayan Rubio, "(Filistin'i tanıma kararı alan) Bu ülkelerin hiçbirinin bir Filistin devleti yaratma kabiliyeti yok. İsrail razı olana kadar bir Filistin devleti olamaz." diye konuştu.

Rubio, Filistin'i tanıma kararı alan ülkelerin Filistin devletinin nerede olacağı ve burayı kimin yöneteceğini bilmediklerini iddia ederek "Bu karar ters teper." dedi.

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Ayrıca Filistin'i tanıma kararı alan ülkeleri "Hamas'la birlikte hareket etmekle" itham eden Rubio, "Günün sonunda Hamas'ın tarafı Filistin devletinin tarafı yani onlara bir ödül oluşturuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin eylüle kadar ateşkes olmaması durumunda Filistin devletini tanıyacaklarına yönelik açıklamasının da ateşkes müzakerelerine zarar vereceğini öne süren Rubio, bu kararı "beceriksizce" olarak nitelendirdi.