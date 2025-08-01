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        Haberler Dünya İlk AB ülkesi oldu: Slovenya, İsrail ile silah ticaretini tamamen durdurdu | Dış Haberler

        İlk AB ülkesi oldu: Slovenya, İsrail ile silah ticaretini tamamen durdurdu

        Slovenya, İsrail ile tüm silah ticaretinin yasaklandığını duyurdu. Slovenya, söz konusu kararı alan ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi oldu.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 09:21 Güncelleme: 01.08.2025 - 09:21
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        İlk AB ülkesi oldu: İsrail ile silah ticaretini yasakladı
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        Gazze, 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde İsrail'in saldırılarına maruz kalırken Slovenya'dan önemli bir adım geldi. Slovenya hükümeti, İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve geçişini tamamen yasakladığını duyurdu.

        Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Robert Golob’un tavsiyesi doğrultusunda Slovenya’nın İsrail’e silah ihracatı, ithalatı ve Slovenya topraklarından İsrail’e silah geçişini yasaklama kararı aldığı belirtildi.

        "UTANÇ VERİCİ"

        Avrupa Birliği'nin (AB) iç anlaşmazlıklar ve bölünmeler nedeniyle böyle bir kararı alamadığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Bunun sonucu utanç verici. Gazze'de insanlar sistematik olarak insani yardımdan mahrum bırakıldıkları için ölüyor. İçme suyu, gıda ve sağlık hizmetine erişimi olmadan enkaz altında ölüyor." ifadesine yer verildi.

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        Açıklamada, İsrail’in kasıtlı olarak insani yardıma erişimi engellediği vurgulanarak, "Bu tür durumlarda sorumluluğu bulunan her devletin harekete geçmesi gerekir. Slovenya, uluslararası hukuk ve insan haklarının korunmasını ilkeli bir şekilde savunmaktadır." denildi.

        İLK AB ÜLKESİ OLDU

        Hükümetin, önümüzdeki günlerde de İsrail’in insani hukuku ciddi şekilde ihlal etmesine karşı somut adımlar atmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Slovenya, İsrail ile tüm silah ticaretini yasaklayan ilk AB ülkesi oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

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        İKİ BAKANI İSTENMEYEN KİŞİ İLAN ETMİŞTİ

        Başbakan Golob, AB'nin İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insani kriz için somut bir adım atmaması durumunda harekete geçeceğini söylemiş, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise Slovenya'da "istenmeyen kişi" ilan edilmişti.

        Slovenya Meclisi ayrıca, 4 Haziran 2024'te Filistin'i uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanımıştı.

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