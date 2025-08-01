İlk AB ülkesi oldu: Slovenya, İsrail ile silah ticaretini tamamen durdurdu

Gazze, 7 Ekim 2023'ten bu yana dünyanın gözü önünde İsrail'in saldırılarına maruz kalırken Slovenya'dan önemli bir adım geldi. Slovenya hükümeti, İsrail'e silah ihracatı, ithalatı ve geçişini tamamen yasakladığını duyurdu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Robert Golob’un tavsiyesi doğrultusunda Slovenya’nın İsrail’e silah ihracatı, ithalatı ve Slovenya topraklarından İsrail’e silah geçişini yasaklama kararı aldığı belirtildi.

"UTANÇ VERİCİ"

Avrupa Birliği'nin (AB) iç anlaşmazlıklar ve bölünmeler nedeniyle böyle bir kararı alamadığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Bunun sonucu utanç verici. Gazze'de insanlar sistematik olarak insani yardımdan mahrum bırakıldıkları için ölüyor. İçme suyu, gıda ve sağlık hizmetine erişimi olmadan enkaz altında ölüyor." ifadesine yer verildi.

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Açıklamada, İsrail’in kasıtlı olarak insani yardıma erişimi engellediği vurgulanarak, "Bu tür durumlarda sorumluluğu bulunan her devletin harekete geçmesi gerekir. Slovenya, uluslararası hukuk ve insan haklarının korunmasını ilkeli bir şekilde savunmaktadır." denildi.

İLK AB ÜLKESİ OLDU

Hükümetin, önümüzdeki günlerde de İsrail’in insani hukuku ciddi şekilde ihlal etmesine karşı somut adımlar atmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Slovenya, İsrail ile tüm silah ticaretini yasaklayan ilk AB ülkesi oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.