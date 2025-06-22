ABD İran'ın 3 nükleer tesisini vurdu, Trump'a tepkiler gelmeye başladı

İsrail'in 13 Haziran günü İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgedeki karşılıklı saldırılar sürerken, bu gece ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini vurmasıyla gerginlikte yeni bir aşamaya geçildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını "muhteşem bir operasyon" olarak değerlendirirken, saldırının hemen ardından ülkede Trump'a karşı tepkiler gelmeye başladı. CNN, saldırı öncesinde Cumhuriyetçilere bilgi verildiğini ancak Demokratlara bilgi verilmediğini öne sürdü.

ABD Senatosu Demokrat lideri Chuck Schumer, Cumhuriyetçi senato lideri John Thune'dan 'Savaş Yetkileri' yasasını yürürlüğe koymasını ve "derhal" Senato gündemine getirmesini istedi.

Schumer, "Başkan Trump, Amerikan halkına ve Kongre'ye bu gece alınan eylemler ve bunların Amerikalıların güvenliği üzerindeki etkileri hakkında net cevaplar sağlamalıdır. Hiçbir başkanın bu ulusu tek taraflı olarak, dengesiz tehditler ve hiçbir strateji olmadan savaş gibi önemli bir şeye sürüklemesine izin verilmemelidir. Daha geniş, daha uzun ve daha yıkıcı bir savaş tehlikesi artık önemli ölçüde artmıştır." dedi.

ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu Haberi Görüntüle

"TRUMP ÜLKEYİ YANILTTI"

Temsilciler Meclisi Demokrat lideri Hakeem Jeffries de Trump'a tepki gösterdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Trump, Orta Doğu'ya barış getirme sözü verdi. Bu sözünü yerine getiremedi. Trump, niyetleri konusunda ülkeyi yanılttı, askeri güç kullanımı için Kongre’den yetki almadı ve Amerika’yı Orta Doğu’da felaketle sonuçlanabilecek bir savaşa sürükleme riski taşıyor"

"TRUMP'IN EYLEMİ BÜYÜK BİR KUMAR"

Demokrat Senatör Jack Reed, Kongre için derhal gizli bir brifing çağrısında bulundu. Reed, "Amerikan halkının hak ettiği gerçekleri ve cevapları almasını sağlamak için bunun yapılması gerekiyor" dedi. Saldırıya dahil olan ABD personelini "ustalıkla desteklediğini" söyleyen Reed, Trump'ın hareketinin "büyük bir kumar olduğunu ve henüz bunun işe yarayıp yaramayacağını kimsenin bilmediğini" söyledi.

REKLAM

Demokrat Ulusal Komite Başkanı Ken Martin de Kongre'ye bir brifing çağrısında bulundu ve "Amerikalılar, anayasamızı atlayıp Kongre onayı olmadan bizi savaşa sürükleyen bir başkan istemiyor” dedi.

CORTEZ TRUMP'IN GÖREVDEN ALINMASINI GÜNDEME GETİRDİ

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Trump'ın görevden alınma ihtimalini gündeme getirdi ve şöyle dedi: