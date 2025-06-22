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        Haberler Dünya ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum ne? | Dış Haberler

        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum ne?

        CANLI | İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırılar karşılıklı olarak devam ediyor. ABD'nin İran'ın 3 nükleer tesisine saldırı düzenlemesinin ardından bölgedeki gerilim hat safhada. İran'ın, Katar ve Irak'taki ABD üslerine yönelik askeri harekat başlattığı bildirildi. İran, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'ne füze saldırısı düzenlediğini ve üssün "yok edildiğini" duyurdu. ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle toplantı yaptı. İşte İsrail-İran-ABD hattında yaşanan son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 06:41 Güncelleme: 23.06.2025 - 22:12
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        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
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        KATAR VE IRAK'TAKİ ABD ÜSLERİNE HAREKAT

        İran'ın Katar ve Irak’taki ABD üslerine yönelik askeri harekat başlattığı bildirildi. İran devlet televizyonu IRIB'de, “Fetih Müjdesi” ismi verilen saldırının, Katar’daki ABD üssü El-Udeyde yönelik olduğu aktarıldı.

        "3 NÜKLEER TESİS TAMAMEN YIKILDI"

        ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin İran'da bulunan 3 nükleer tesise düzenlediği saldırının ardından bu üslerin "tamamen yıkıldığını" ifade etti.

        ABD'DEN SALDIRIYA YANIT

        ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, İran’ın Katar’daki ABD üssüne yönelik saldırıda can kaybı bilgisi bulunmadığını açıkladı

        KATAR: CAN KAYBI YOK

        Katar Savunma Bakanlığı, İran'ın El-Udeyd ABD Hava Üssü'ne yönelik füze saldırısının engellendiğini ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu. Katar, İran'ın saldırısını kınadı.

        3 FÜZE İSABET ETTİ

        İran’ın, Katar’da bulunan ABD’nin El-Udeyd Üssü'ne ateşlediği füzelerden 3'ünün isabet ettiği belirtildi.

        ABD'YE AÇIK BİR MESAJ

        İran, ABD'nin Katar'daki hava üssüne saldırısının, "ABD ve müttefiklerine İran'ın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve ulusal güvenliğine yönelik hiçbir saldırıyı hiçbir koşulda cevapsız bırakmayacağına dair açık bir mesaj" olduğunu duyurdu.

        OPERASYONUN ADI: ZAFER İLANI

        İran basını: ABD'nin Katar ve Irak'taki üslerine yönelik 'Zafer İlanı' adı verilen operasyon başlatıldı

        İRAN'DAN AÇIKLAMA

        İran Saldırı dost ve kardeş ülke Katar için tehlike oluşturmuyor. Saldırıda AB'nin kullandığı kadar füze kullandık.

        IRAK, BAE VE BAHREYN'DE YÜKSEK ALARM

        Irak, BAE ve Bahreyn de hava sahasını kapattı, Bahreyn 'Çıkmayın' uyarısında bulundu

        TRUMP BEYAZ SARAY'DA ULUSAL GÜVENLİK EKİBİYLE TOPLANTI YAPIYOR

        Beyaz Saray'dan "Üslere tehdidin farkındayız" açıklaması yapılırken. ABD Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'da ulusal güvenlik ekibiyle toplantısı başladı

        KATAR DOHA'DA PATLAMA SESLERİ

        İran, Katar ve Irak’taki ABD üslerine saldırı başlattı. Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri yükseldi. İran ABD saldırısına misilleme olarak Katar'daki ABD üssüne 6 füze fırlattı. İsrail medyasına göre Katar'daki ABD üssüne 10 füze atıldı

        "SALDIRILAR SÜRECEK"

        "İsrail ordusundan Tahran sakinlerine uyarı mesajı" başlığıyla başlayan açıklamada, ordunun Tahran bölgesindeki askeri hedeflere saldırmaya devam edeceği belirtildi. "Güvenliğiniz için silah üretim tesislerinden, askeri karargahlardan uzak durun" ifadesi yer alan açıklamada, Tahranlılardan rejimin güvenlik kurumlarından uzak durmaları istendi.

        TAHRAN'A "TAHLİYE" UYARISI

        İsrail ordusu İran'ın başkenti Tahran'a 'tahliye' uyarısı yaptı

        İSRAİL'DEN CEZAEVİNE SALDIRI

        İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ordunun Tahran'a, siyasi tutukluların tutulduğunu söylediği Evin Cezaevi'ne saldırılar düzenlediğini söyledi. İran tarafı durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.

        TAHRAN'DA PATLAMALAR

        İran'ın başkenti Tahran'da birkaç büyük patlama sesi duyuldu

        İSRAİL: İRAN 15 FÜZE ATTI

        İsrail: İran'dan 15 füze atıldı, halk artık sığınaklardan çıkabilir

        KUDÜS DIŞINDA PATLAMALAR

        Kudüs'ün üstünde çok sayıda füze görüldüğü bildirilirken, Kudüs kent merkezinin dışında çok sayıda patlama duyuldu. Patlama sesleri Kudüs'ün güneyinde yoğunlaşıyor.

        İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

        İran'dan İsrail'e yeni bir füze saldırısı başlatıldığı duyuruldu. İsrail ordusu, halkın sığınaklara girmesi yönünde duyuru yaptı.

        İRAN'DAN TRUMP'A: KUMARBAZ

        İran merkez ordu komutanı: "Sayın Trump, kumarbaz; bu savaşı siz başlatmış olabilirsiniz ama bitiren biz olacağız"

        İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI GECE SAATLERİNDE DE DEVAM ETTİ

        İsrail'in başta başkent Tahran olmak üzere İran'ın çeşitli kentlerine yönelik saldırıları gece saatlerinde de devam etti.

        "İRAN'IN MİSİLLEME FÜZE SALDIRISI ÖNLENDİ"

        İsrail ordusu, İran'dan gerçekleştirilen misilleme saldırısındaki füzenin önlendiğini duyurdu

        "İRAN ABD'Yİ UYARDI"

        NBC News'ün 2 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, İran saldırıdan önce ABD'yi uyardı.

        ABD Başkanı Trump'a iletilen mesajda, İran'a saldırı düzenlenirse ABD'de bulunan uyuyan hücrelerin harekete geçirileceği bildirildi.

        "HASARIN DEVASA OLDUĞU SÖYLENİYOR"

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıya dair yeni bir açıklamada bulundu. Trump açıklamasında "İran'ın nükleer tesislerindeki hasarın devasa olduğu söyleniyor. Atışlar sert ve kesindi. Ordumuz büyük beceri gösterdi" ifadelerini kullandı.

        Trump ayrıca "Mevcut rejim İran'ı yeniden büyük yapamıyorsa, neden bir rejim değişikliği olmasın?" sorusunu sordu.

        "MÜZAKERELERE DÖNMELİYİZ"

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres "Savaşı durdurmak için kararlı biçimde harekete geçmeli ve İran'ın nükleer programıyla ilgili ciddi ve sürdürülebilir müzakerelere dönmeliyiz" derken, bölgenin yeni bir çatışmayı kaldırmayacağını vurguladı.

        "ASKERİ ALTYAPIYA SALDIRI DÜZENLİYORUZ"

        İsrail ordusu, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Tahran'da ve İran'ın batısında askeri altyapıya yönelik saldırılar düzenlediklerini duyurdu.

        Yapılan bir diğer açıklamada ise 2 bin kilometre uzaklıkta bulunan, İran'ın Şahrud şehrindeki bir füze moturu üretim tesisinin vurulduğu ifade edildi.

        "HEDEFLERİMİZE ULAŞINCA SAVAŞ BİTECEK"

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni açıklamalarda bulundu. Netanyahu "ABD ile görülmemiş başarılara ulaştık" derken Orta Doğu'nun çehresini değiştireceklerini söylediğini ve bugün olanların bu sözle ilgili olduğunu dile getirdi.

        Netanyahu "Hedeflerimize ulaştığımızda savaş sona erecek." diye konuştu.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, Fordo nükleer tesisinin kendileri için tehdit oluşturmadığından emin olacaklarını ve konuları değerlendireceklerini ifade etti.

        "SALDIRILARI ARTIRMAYA DEVAM EDİYORUZ"

        İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, planlar doğrultusunda saldırı oranlarını artırmaya devam ettiklerini belirtti. Zamir, açıklamasında hâlâ hedefleri bulunduğunu ifade etti.

        3 ÜLKEDEN ATEŞKES ÇAĞRISI

        Çin, Pakistan ve Rusya'nın; Orta Doğu'da koşulsuz ateşkes sağlanması için Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) karar tasarısı sunduğu bildirildi.

        İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

        İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü. Lammy, ABD saldırısında ülkesinin bir rolü olmadığını belirtti.

        İSTANBUL DEKLARASYONU

        İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları, oturumun ardından, İsrail'in bölge ülkelerine yönelik saldırılarına karşı İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul Deklarasyonu'nu" yayımladı.

        RUBIO: İRAN'A KARŞI BİR SAVAŞ DEĞİL

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio : Bu İran'a karşı bir savaş değil. Dünya bugün 24 saat öncesine kıyasla daha güvenli ve stabil. İran karşılık verirse bugüne kadar yaptığı en kötü hata olur

        Rubio, "İran'a karşı şu an için planlanmış bir askeri operasyon yok" dedi.

        VANCE: İRAN İLE UZUN DÖNEMLİ BİR ANLAŞMA İÇİN GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ

        ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından yaptığı açıklamada Washington yönetiminin Tahran ile çatışmayı sürdürme değil diplomatik çözüm arayışında olduğu mesajını verdi. İran'daki 3 nükleer tesise yönelik saldırıların bu ülkenin nükleer programını geriletmekte başarılı olduğunu öne süren Vance, çatışmayı daha fazla uzatmayı ve büyütmeyi istemediklerini vurguladı. Başkan Yardımcısı Vance, "(ABD Başkanı) Trump, bu eylemi hafife almıyor ama bu aynı zamanda İran ile ilişkileri ve görüşmeleri yeniden başlatmak için de fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı. İlişkileri yeniden tesis etmek konusunda Tahran yönetiminden de dolaylı mesajlar aldıklarını iddia eden Vance, "Bu çatışmayı uzatmak ve olduğundan daha fazla büyütmek istemiyoruz. İran'ın nükleer programını bitirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Vance, Başkan Trump'ın diplomatik çözüm arayışında olduğunu vurgulayarak, "İranlılar ile uzun dönemli bir anlaşma için görüşmek istiyoruz." diye konuştu.

        İRAN MECLİSİ'NDEN HÜRMÜZ BOĞAZI KARARI

        İran basını, İran Meclisi'nin Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına karar verdiğini bildirdi. Nihai onayı, İran dini lideri Hamaney ve Ulusal Güvenlik Konseyi verecek.

        ABD: İRAN'IN NÜKLEER HEDEFİNİ YERLE BİR ETTİK

        ABD Savunma Bakanı Hegseth: "İran’ın nükleer programını yerle bir ettik. Ancak operasyonun İran askerlerini ya da İran halkını hedef almadığını belirtmek gerekir"

        ÇİN'DEN KINAMA

        Çin, ABD'nin İran'a ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) denetimi altındaki nükleer tesislere yönelik saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin söz konusu hareketinin, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın amaç ve ilkelerini ciddi şekilde ihlal ettiği ve Orta Doğu'daki gerilimi tırmandırdığı belirtildi. Çin'in, ABD'nin İran'a ve uluslararası denetim altındaki nükleer tesislere yönelik saldırısını şiddetle kınadığı kaydedilen açıklamada, çatışmanın taraflarına, özellikle İsrail'e, mümkün olan en kısa sürede ateşkes ilan etmeleri, sivillerin can güvenliğini sağlamaları, diyalog ve müzakereleri başlatmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, Çin'in, adaleti korumak ve Orta Doğu'da barış ve istikrarı tesis etmek üzere uluslararası toplum ile çabalarını birleştirmeye hazır olduğu vurgulandı.

        İRAN'IN GÜNEYİNDE PATLAMA SESLERİ

        İran'ın güneyindeki Buşehr kentine patlama sesleri duyuldu

        PEZEŞKİYAN: ABD İSRAİL'İN GÜÇSÜZLÜĞÜNE TANIK OLDUKTAN SONRA SAHNEYE ÇIKTI

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD saldırısının ardından yaptığı ilk açıklamada, "ABD'nin saldırısı, İsrail saldırılarının arkasında Washington'ın olduğunu gösteriyor. Başlangıçta rollerini gizlemeye çalışsalar da ülkemizin silahlı kuvvetlerinin kararlı ve caydırıcı tepkisi ve Siyonist rejimin bariz yetersizliğini gözlemledikten sonra kaçınılmaz olarak öne çıktılar. İran Silahlı Kuvvetleri'nin bu sabah işgal altındaki topraklara yönelik gerçekleştirdiği güçlü saldırılar, aslında Amerika'nın saldırgan politikalarına bir yanıt, çünkü aslında Siyonist rejim, İran'a tek başına saldıracak yetenek ve cesarete sahip olacak konumda veya büyüklükte değildir" ifadelerini kullandı.

        İRAN: BU TOPRAKLARA SALDIRANLAR PİŞMAN OLACAKLARI TEPKİLERE HAZIR OLMALIDIR

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin ülkenin nükleer tesislerine saldırarak fiilen savaşın ön cephesine yerleştiğini ve İran topraklarına saldıranların pişman olacakları tepkilere hazır olmaları gerektiğini belirtti.

        Açıklamada, ABD ve İsrail'in bu sabah İran'ın nükleer tesislerine tam bir koordinasyon içinde "yasa dışı bir askeri saldırı" gerçekleştirdiği ifade edildi. İsrail'in saldırılarının ilk anlarından itibaren, ABD'nin kapsamlı desteğinin söz konusu olduğuna işaret edilen açıklamada "saldırgan cephenin yetersizliğini defalarca kanıtladığı ve ağır yanıtlardan kaçma yeteneğine sahip olmadığı" ifade edildi.

        Açıklamada, "ABD'nin tekrarlanan başarısızlıklardan ders çıkarmak yerine, doğrudan barışçıl tesislere saldırarak kendini etkili bir şekilde savaşın ön cephesine yerleştirdiği" kaydedildi. İran'ın "meşru müdafaa hakkı çerçevesinde saldırgan cephenin hesaplarının ötesinde seçenekleri kullanmaya yöneldiği" belirtilen açıklamada, "Bu topraklara saldıranlar pişman olacakları tepkilere hazır olmalıdır." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada ayrıca, bugün nükleer tesislere düzenlenen saldırıya katılan uçakların uçuş yerlerinin tespit edildiği, bölgedeki ABD üslerinin sayısı, dağılımı ve büyüklüğünün "bir güç değil, tam tersine kırılganlıklarını iki katına çıkardığı" ifade edildi.

        FÜZELER NESS ZİONA İSABET ETTİ

        İran'ın İsrail'e düzenlediği misilleme saldırısında bazı füzeler başkent Tel Aviv'in yakınlarındaki Ness Ziona bölgesine isabet etti. Saldırı sonucu bazı binalarda hasar oluştuğu kaydedildi. Bölgedeki ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürdü.

        RUSYA'DAN ABD'NİN SALDIRISINA SERT KINAMA

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırılarını sert bir dille kınadığını duyurdu.

        Rusya Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "İran'ı hedef alma kararı uluslararası hukukun ihlalidir. Saldırganlıkların sonlandırılması, siyasi ve diplomatik yollara dönüş için koşulların yaratılması çabalarının arttırılması çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

        <pr>DIŞİŞLERİ: ABD'NİN SALDIRISI RİSKİ EN ÜST DÜZEYE ÇIKARDI</pr>

        Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırısının muhtemel sonuçlarından derin endişe duyduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında, "ABD tarafından bugün yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır. Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

        PUTİN-TRUMP GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

        Kremlin, ABD'nin İran saldırısının ardından Putin'in Trump'la görüşme planlamadığını, olası temasın hızla kararlaştırılabileceğini bildirdi.

        ARAKÇİ YARIN PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİM

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İstanbul'da konuştu: "Ülkemiz saldırgan bir tutumla karşı karşıya. Kendimizi koruma hakkımız çerçevesinde ihtiyaç duyduğumuz ve gerekli oranda cevap vermemiz gerekiyor" Arakçi, yarın Moskova'da Rus lider Putin ile görüşeceğini söyledi.

        "HAMANEY'E YÖNELİK BİR HAMLE ANLAŞMA KAPISINI DİREKT KAPATACAKTIR"

        Reuters'a konuşan üst düzey İranlı yetkili: İran dini lideri Hamaney'i hedef alan herhangi bir hamle, anlaşma veya müzakere kapısını direkt kapatacak ve 'sınırsız' bir tepkiye yol açacaktır.

        "İRAN NASIL MÜZAKERE MASASINA DÖNEBİLİR?"

        IRAK: BARIŞ CİDDİ ŞEKİLDE TEHDİT ALTINDA

        Irak hükümeti, İran’daki nükleer tesislerin vurulmasının Orta Doğu’da barışı ciddi şekilde tehdit ettiğini ve bölgesel istikrarı büyük risklere açık hale getirdiğini belirtti

        AB'DEN İRAN'A "MÜZAKERE MASASINA DÖN" ÇAĞRISI

        AB Yüksek Temsilcisi Kallas, (ABD'nin İran'a saldırıları üzerine) İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini vurgulayarak, tüm tarafları müzakere masasına dönmeye çağırdı

        KATAR'DAN "FELAKET SONUÇLAR OLABİLİR" UYARISI

        Katar, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gerilimin hem bölgede hem küresel düzeyde "felaket sonuçları olabileceği" uyarısında bulundu

        İSRAİL: YAKLAŞIK 35 FÜZEYLE SALDIRI DÜZENLENDİ

        İsrail, İran'ın sabah 07.30 sularında İsrail'e art arda 2 salvo halinde yaklaşık 35 füzeyle düzenlediği misilleme saldırısında Tel Aviv ve Hayfa'da en az 4 noktada doğrudan isabetler olduğu belirtildi. En az 23 kişinin yaralandığı bildirildi.

        SUUDİ ARABİSTAN: BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORUZ

        İRAN İLK KEZ İSRAİL'İ HAYBER İLE VURDU

        İran, İsrail’e misillemede ilk defa çoklu başlıklı Hayberşıken balistik füzesinin kullanıldığını açıkladı.

        İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu’nun sabah saatlerinde başlattığı "Gerçek Vaat-3 Harekatı"nın 20. dalgasına ilişkin açıklamasını yayımladı.

        Açıklamada, İran’ın İsrail’e misillemesinde ilk defa üçüncü nesil çoklu başlıklı Hayberşıken balistik füzesi kullandığı aktarılarak katı ve sıvı yakıtlı 40 füze ateşlendiği kaydedildi.

        Söz konusu saldırıda daha hassas, yıkıcı ve etkili vuruşlar elde etmek için yeni ve şaşırtıcı taktikler kullanıldığı belirtilen açıklamada İsrail’in, "Ben Gurion Havalimanı, biyolojik araştırma merkezi, alternatif komuta ve kontrol merkezlerinin hedef alındığı" bildirildi.

        Açıklamada ayrıca, İran Silahlı Kuvvetlerinin kapasitesinin esas bölümlerinin henüz faaliyete geçirilmediği iddia edildi.

        Hayberşıken balistik füzesinin 1450 kilometre menzile ve saatte 5000 kilometre hıza sahip olduğu açıklanmıştı.

        İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

        İsrail ordusu: İran'ın batısındaki askeri hedefler vuruluyor

        30 FÜZEYLE BİRÇOK NOKTAYA SALDIRI

        İran'dan İsrail'e yaklaşık 30 füzeyle düzenlenen misilleme saldırısında birçok noktanın isabet aldığı duyuruldu. İlk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. İsrail basını Hayfa'nın yanı sıra ülkenin orta kesimindeki Shephelah ve Tel Aviv çevresinde Dan Gush'da da hasar oluştuğunu bildirdi.

        "NÜKLEER TESİSLERDE RADYASYON SEVİYESİ ARTMADI"

        Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine gece düzenlediği saldırıların ardından Fordo dahil tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış olmadığını bildirdi. Ajansın X hesabından yapılan açıklamada "Fordo dahil İran'daki üç tesise düzenlenen saldırıların ardından UAEA, şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde bir artış bildirilmediğini teyit etmektedir." ifadesi kullanıldı.

        "10 FÜZE İSABET ETTİ"

        İsrail devlet televizyonu KAN: İran'ın attığı 10 füze isabet etti

        İRAN'DAN İSRAİL'E YOĞUN SALDIRI

        İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak sığınaklara girilmesi çağrısı yaptı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan yeni bir füze saldırısı düzenlendiği belirtildi. İran'dan ateşlenen füzeler nedeniyle sığınaklardan ayrılmama çağrısı yapılan açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiği ifade edildi. Hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı vurgulanan açıklamada, ülkenin pek çok kentinde alarmların devreye girdiği kaydedildi.

        TEL AVİV'DE SİREN SESLERİ

        İsrail ordusu: İran'dan İsrail'e füze atıldı

        ARAKÇİ: SONUÇLARI SONSUZA DEK SÜRECEK

        İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD saldırılarının ardından yaptığı açıklamada "Yaşananlar çok çirkin ve sonuçları sonsuza dek sürecek" dedi. Arakçi açıklamasında, "ABD uluslararası hukuku ağır bir şekilde ihlal etti" ifadelerini kullandı.

        "FORDO'DA CİDDİ BİR SIKINTI YOK"

        İranlı yetkili, Fordo Nükleer Tesisi'nde ciddi bir sıkıntı olmadığını söyledi. İran devlet televizyonu, İran'ın bir süre önce üç tesisi de boşalttığını söyledi. İran devlet medyası, "Zenginleştirilmiş uranyum rezervleri nükleer merkezlerden aktarılmıştı" bilgisini aktardı.

        İSRAİL HAVA SAHASINI UÇUŞLARA KAPATTI

        ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise saldırı düzenlemesinin ardından İsrail, hava sahasını uçuşlara kapattığını duyurdu.

        İRAN: HİÇBİR TEHLİKE YOK

        İran Nükleer Düzenleme Kurumu, nükleer tesislerin çevresinde yaşayanlar için hiçbir tehlike olmadığını söyledi.

        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu Haberi Görüntüle

        GUTERRES: BU ÇATIŞMA KONTROLDEN ÇIKMAK ÜZERE

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin İran'daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırılardan derin endişe duyduğunu bildirdi.

        Saldırının halen gergin durumdaki bölgede tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurgulayan Guterres; "İran’a karşı güç kullanılmasından derin endişe duyuyorum. Bu, uluslararası barış ile güvenliğe doğrudan bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

        Guterres, çatışmanın hızla kontrolden çıkma riskinin arttığına dikkati çekerek, bunun siviller, bölge ve dünya açısından felaket sonuçları olacağı uyarısında bulundu. BM üyelerine gerilimi düşürme ve BM Şartı ile diğer uluslararası hukuk kurallarının getirdiği yükümlülüklere uyma çağrısı yapan Guterres, şunları kaydetti: "Bu tehlikeli anda, kargaşa sarmalından kaçınmak kritik önemde. Askeri seçenek çözüm değil, tek yol diplomasi, tek umut barış."

        TRUMP: İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİ HEDEF ALINDI

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenledikleri saldırıların ardından ulusa sesleniş konuşması yaptı.

        Amerikan uçakları ve denizaltılarıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu, İran'ın kilit nükleer zenginleştirme tesislerinin "tamamen yok edildiğini" söyledi.

        İRAN: FORDO'DA SIZINTI YOK

        İran'ın en kritik nükleer tesislerinden Fordo’ya ABD'nin saldırısının ardından tesiste nükleer sızıntı olmadığı bildirildi.

        Fordo'daki uranyum zenginleştirme tesisinin bulunduğu Kum eyaletinden bir Valilik yetkilisi, AA muhabirine açıklama yaptı.

        Yetkili, "Fordo nükleer tesisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından saldırıya uğramış ve bu tesise zarar verilmiştir ancak içinde ve çevresinde herhangi bir nükleer sızıntı bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

        NETANYAHU TRUMP'A TEŞEKKÜR ETTİ

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın üç nükleer tesisine saldırı düzenlediklerini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

        ABD VAHŞİ BİR EYLEMLE SALDIRDI

        İran, ABD'nin Fordo, Natanz ve İsfahan'daki tesislere saldırısının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın nükleer tesislere saldırılara "kayıtsızlığı ve hatta işbirliğiyle gerçekleştirildiğini" ve başta Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi. İran Atom Enerjisi Kurumu, ABD'nin ülkenin üç nükleer tesisine yönelik askeri saldırısının ardından yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, "Siyonist (İsrail) düşmanın son birkaç gündür gerçekleştirdiği vahşi saldırılarının ardından, bugün şafak vakti, ülkenin Fordo, Natanz ve Isfahan'daki nükleer tesisleri, başta Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması olmak üzere uluslararası yasalara aykırı vahşi bir eylemle İran'ın düşmanları tarafından saldırıya uğradı." ifadelerine yer verildi.

        İSRAİL'DE KISMİ OHAL

        İsrail ordusu, olası misillemeye karşı sosyal kısıtlamalar getirildiğini duyurdu. Ordudan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Yisrael Katz'la yapılan durum değerlendirmesinin ardından iç Cephe Komutanlığının yönergesinde yerel saatle 03.45 itibariyle acil değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada, ülke genelinde tüm okulların kapatıldığı, toplantıların yasaklandığı, yalnızca zaruri işletmelerin açık kalmasına izin verileceği ifade edildi.

        TRUMP İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNE SALDIRIYI DUYURDU

        ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran'ın 3 nükleer tesisini saldırı düzenlediklerini duyurdu.

        İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyuran Trump, "Üç nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık. Tüm uçaklar artık İran hava sahasının dışında. Birincil tesis olan Fordo'ya tam bir bomba yükü atıldı. Tüm uçaklar güvenli bir şekilde evlerine doğru yola çıktı. Harika Amerikan Savaşçılarımızı tebrik ederiz. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ordu yok. Şimdi barış zamanı." ifadelerini kullandı.

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