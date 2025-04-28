Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan ABD'li oyuncu Tom Cruise fahri İngiliz ilan edildi - magazin haberleri

        İngiltere'de sinema ödülü alan Tom Cruise fahri İngiliz ilan edildi

        Yıllardır İngiltere'de film çektiği için Britanya Film Enstitüsü tarafından ödüle lâyık görülen Tom Cruise için, 'Fahri İngiliz vatandaşı' adlandırması yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 11:20 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fahri İngiliz ilan edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Tom Cruise, İngiltere'de tam 40 yıl film çekmesinin ardından Britanya Film Enstitüsü' tarafından onurlandırılarak 'Fahri İngiliz vatandaşı' olarak adlandırıldı. Londra'nın gösterişli Biggin Hill bölgesinde bir mülk sahibi olan 62 yaşındaki ABD'li oyuncu, ilk kez 2020'de üst üste 'Görevimiz Tehlike' filmleri için okyanusun öte yanına taşındı ve artık zamanının büyük bölümünü İngiltere'de geçirmeye başladı.

        Tom Cruise, geçen yıl Prens William ile Londra'da düzenlenen bir yardım galasında buluştu

        REKLAM

        Britanya Film Enstitüsü Ödülü hakkında konuşan Tom Cruise; "Gerçekten onur duydum. 40 yıldan uzun süredir İngiltere'de film çekiyorum ve durmayı planlamıyorum" dedi.

        Artık İngiltere'de düzenli olarak yaşayan oyuncu hakkında konuşan İrlandalı oyuncu arkadaşı Kenneth Branagh (64), Hollywood oyuncusunun etkileyici Londra aksanıyla kafiye söyleme becerisine sahip olduğunu ve tıpkı İngilizler gibi bir kır pub'ına gitmeyi sevdiğini anlattı.2008 yapımı 'Valkyrie' filminde Tom Cruise ile birlikte rol alan ve arkadaşlığını sürdüren Kenneth Branagh, The Times'a verdiği röportajda; "O artık fahri bir Britanyalı, Cockney argo dilinde kullanışlı bir repliği var, onunla birkaç kez bara gittim. Sessiz bir köşe buluyor, atmosferin tadını çıkarıyor ve fark edildiğinde her zaman nazik davranıyor" dedi.

        2022'de Londra'da yapılan 'Top Gun: Maverick' filmi galasına Prens William ve Prenses Kate Middleton da katıldı

        REKLAM

        Wimbledon tenis maçında, Victoria Beckham'ın 50'nci doğum gününde, Kral Charles'ın Taç Giyme Töreni'nde, Kraliçe'nin Platin Jübile'sinde yer alan Tom Cruise, yıllar boyunca İngiltere'deki Pinewood, Leavesden ve Shepperton stüdyolarında film çekti. Bu filmler arasında 1985'teki 'Legend', 1994'teki 'Interview With A Vampire' ve 2014'teki 'Edge of Tomorrow' var.

        Tom Cruise, 2022'de 'The Mirror'a verdiği röportajda; "Britanya'da çok zaman geçiriyorum ve bu sadece iş nedeniyle değil. Burada olmayı seviyorum. Eski ve yeninin harika bir karışımı. Manzaraları, Londra Kulesi'ni, Nelson Sütunu'nu, Buckingham Sarayı'nı ve tarihle dolu tüm o harika yerleri görmeyi seviyorum. İngiltere ayrıca trend olan birçok şeye sahip. Ayrıca İngiliz kırsalını da seviyorum" demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tom Cruise
        #İngiltere
        #ingiliz
        #sinema
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk" soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk" soruldu
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        Gladyatörler kentinde 2 bin yıllık girlandlı lahit keşfi
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        1100 yıllık antik testinin içi ağzı açıldı
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Buruk'tan 3 isim için sözleşme açıklaması!
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        "Galatasaray, 3 maçta puan kaybedebilir"
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti
        G.Saray, Eyüpspor'u 5 golle geçti