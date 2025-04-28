Tom Cruise, İngiltere'de tam 40 yıl film çekmesinin ardından Britanya Film Enstitüsü' tarafından onurlandırılarak 'Fahri İngiliz vatandaşı' olarak adlandırıldı. Londra'nın gösterişli Biggin Hill bölgesinde bir mülk sahibi olan 62 yaşındaki ABD'li oyuncu, ilk kez 2020'de üst üste 'Görevimiz Tehlike' filmleri için okyanusun öte yanına taşındı ve artık zamanının büyük bölümünü İngiltere'de geçirmeye başladı.

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Britanya Film Enstitüsü Ödülü hakkında konuşan Tom Cruise; "Gerçekten onur duydum. 40 yıldan uzun süredir İngiltere'de film çekiyorum ve durmayı planlamıyorum" dedi.

Artık İngiltere'de düzenli olarak yaşayan oyuncu hakkında konuşan İrlandalı oyuncu arkadaşı Kenneth Branagh (64), Hollywood oyuncusunun etkileyici Londra aksanıyla kafiye söyleme becerisine sahip olduğunu ve tıpkı İngilizler gibi bir kır pub'ına gitmeyi sevdiğini anlattı.2008 yapımı 'Valkyrie' filminde Tom Cruise ile birlikte rol alan ve arkadaşlığını sürdüren Kenneth Branagh, The Times'a verdiği röportajda; "O artık fahri bir Britanyalı, Cockney argo dilinde kullanışlı bir repliği var, onunla birkaç kez bara gittim. Sessiz bir köşe buluyor, atmosferin tadını çıkarıyor ve fark edildiğinde her zaman nazik davranıyor" dedi.