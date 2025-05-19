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        Haberler Dünyadan ABD'li şarkıcı Cardi B'den Hürrem Sultan paylaşımı - magazin haberleri

        ABD'li şarkıcı Cardi B'den Hürrem Sultan paylaşımı

        'Muhteşem Yüzyıl' dizisi hayranlığıyla bilinen Grammy ödüllü şarkıcı Cardi B, 5 yıl aradan sonra yaptığı yeni bir 'Hürrem Sultan' paylaşımıyla gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 17:41 Güncelleme: 19.05.2025 - 17:53
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        Hürrem Sultan'ı unutamadı
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        Dünyaca ünlü ABD'li rap şarkıcısı Cardi B, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Meryem Uzerli'nin canlandırdığı Hürrem Sultan karakterini sosyal medyadan paylaşarak mesaj verdi.

        'Muhteşem Yüzyıl' dizisi hayranı olduğu bilinen 32 yaşındaki Cardi B, Hürrem Sultan karakterini, "Tüm masayı devirebilecekken neden satranç oynayayım ki?" notuyla paylaştı.

        Cardi B'nin Instagram'daki Hürrem Sultan paylaşımı...

        Ünlü şarkıcı 2020'de bulunduğu paylaşımlarla dizi hayranlığını dile getirmişti. Her gün ortalama 5 bölüm 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi izlediğini söyleyen Cardi B, Mehmet Günsür tarafından canlandırılan 'Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğü sahneleri izledikten sonra da "Gerçekten üzgünüm" yorumunu yapmıştı. Bir takipçisinin "Mustafa öldüğünde ağladın mı?" sorusuna da "Ben Hürrem'in takımındayım ama Mustafa'nın ölümü gerçekten üzücüydü" yanıtını vermişti.

        'Muhteşem Yüzyıl'da başrolleri Halit Ergenç ile Meryem Uzerli paylaştı

        Dizide 'Hürrem Sultan' karakterini Meryem Uzerli'nin ardından Vahide Perçin'in canlandırmasıyla hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen Cardi B; "Sorunum şu ki, neden 'Hürrem' karakterini bu denli değiştirdiler. Birbirlerine benzemiyorlar bile. O kadar sert bir değişiklik yaptılar ki… En azından benzeyen birini bulabilirlerdi. Bu, bende hayal kırıklığı yaratsa da her gün beş bölüm izliyorum” demişti.

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        #Cardi B
        #Hürrem Sultan
        #Meryem Uzerli
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