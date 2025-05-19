ABD'li şarkıcı Cardi B'den Hürrem Sultan paylaşımı

Dünyaca ünlü ABD'li rap şarkıcısı Cardi B, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde Meryem Uzerli'nin canlandırdığı Hürrem Sultan karakterini sosyal medyadan paylaşarak mesaj verdi.

'Muhteşem Yüzyıl' dizisi hayranı olduğu bilinen 32 yaşındaki Cardi B, Hürrem Sultan karakterini, "Tüm masayı devirebilecekken neden satranç oynayayım ki?" notuyla paylaştı.

Cardi B'nin Instagram'daki Hürrem Sultan paylaşımı...

Ünlü şarkıcı 2020'de bulunduğu paylaşımlarla dizi hayranlığını dile getirmişti. Her gün ortalama 5 bölüm 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi izlediğini söyleyen Cardi B, Mehmet Günsür tarafından canlandırılan 'Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğü sahneleri izledikten sonra da "Gerçekten üzgünüm" yorumunu yapmıştı. Bir takipçisinin "Mustafa öldüğünde ağladın mı?" sorusuna da "Ben Hürrem'in takımındayım ama Mustafa'nın ölümü gerçekten üzücüydü" yanıtını vermişti.

'Muhteşem Yüzyıl'da başrolleri Halit Ergenç ile Meryem Uzerli paylaştı