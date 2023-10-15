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        Haberler Dünya Amerika ABD'nin başkenti Washington'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

        ABD'nin başkenti Washington'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

        ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi için toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 01:47 Güncelleme: 15.10.2023 - 01:47
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        ABD'nin başkentinde Filistin'e destek
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        "Filistin için Amerikalı Müslümanlar" (AMP) adlı sivil toplum kuruluşunun çağrısı üzerine katılımcılar, Beyaz Sarayın karşısındaki Lafayette Meydanında bir araya geldi.

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        AMP, gösteri çağrısında, "İsrail Nekbeden bu yana en büyük yerinden edilmeye yol açıyor." ifadelerini kullanarak, tüm bunların ABD Başkanı Joe Biden'ın tam ve açık desteğiyle gerçekleştiği kaydedildi.Binlerce katılımcı, yoğun yağmura rağmen ellerinde Filistin bayraklarıyla alana geldi.

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        #Washington
        #Filistine destek
        #haberler
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