Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı
Eski Başbakan Yardımcısı ve bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmüş, 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Şener'in diğer oğlu Şamil Şener de, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı
Ekran Haber'in haberine göre Eski Bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, geçen yıl temmuz ayında anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürdü. Akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen Bedirhan Şener, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı daha sonra tutuklandı. Bedirhan Şener hakkında “üst soya karşı kasten öldürme” suçundan dava açıldı.
KÜLLİYE'NİN ÖNÜNDE HAKARETLER YAĞDIRDI
Abdüllatif Şener'in diğer oğlu Şamil Şener'in ise dün gece Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaretler yağdırdığı öğrenildi.
GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI
Bu sırada polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener’in aracı durduruldu. Araçtan indirilen Şener, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Şener, daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edilen Şamil Şener, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklandı.