Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı | Son dakika haberleri

        Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı

        Eski Başbakan Yardımcısı ve bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmüş, 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Şener'in diğer oğlu Şamil Şener de, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ekran Haber'in haberine göre Eski Bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, geçen yıl temmuz ayında anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürdü. Akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen Bedirhan Şener, önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı daha sonra tutuklandı. Bedirhan Şener hakkında “üst soya karşı kasten öldürme” suçundan dava açıldı.

        KÜLLİYE'NİN ÖNÜNDE HAKARETLER YAĞDIRDI

        Abdüllatif Şener'in diğer oğlu Şamil Şener'in ise dün gece Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaretler yağdırdığı öğrenildi.

        GÖZALTINA ALINDI, TUTUKLANDI

        Bu sırada polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener’in aracı durduruldu. Araçtan indirilen Şener, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Şener, daha sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Hakimliğe sevk edilen Şamil Şener, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan tutuklandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Abdüllatif Şener
        #Şamil Şener
        #Bedirhan Şener
        #son dakika
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        Taşlı vahşette cani yakalandı!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz: Yüksel "Salim yaptı" dedi!
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        "Penaltı ve 2 kırmızı kart gerekirdi"
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Cumhurbaşkanlığı yönlendirdi
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        Tam 145 bin 520 kutu ilaç! Baba ile oğlu birbirini suçladı!
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        "G.Saray kaçıyor F.Bahçe kovalıyor!"
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Eksi 18 derece seferberliği!
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Topkapı Sarayı 'silahtar'lara emanet
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Narin Güran cinayetinde halıların kriminal raporu ortaya çıktı!
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Los Angeles’taki yangının algı olduğunu iddia etti
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Bağışıklık sistemine destek en iyi 10 besin!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Cimbom'un dört atlısı!
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Akciğer kanserini yendi: 40 yıllık arkadaşımı bıraktım
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        Bagajda 800 km! Yol kontrolünde ortaya çıktı
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        "Zirve yolundaki inadını gösterdi"
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Yürek yakan olay... Gölde kadın cesedi bulundu!
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Evlenme ve doğum yardımı şartları
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles'taki yangınlar sonrası ABD'de sigorta krizi
        Los Angeles yangını neden çıktı?
        Los Angeles yangını neden çıktı?