Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı | Son dakika haberleri

Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı | Son dakika haberleri

Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı Eski Başbakan Yardımcısı ve bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla öldürmüş, 'üst soya karşı kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Şener'in diğer oğlu Şamil Şener de, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan tutuklandı

Habertürk Giriş: 14.01.2025 - 12:49 Güncelleme: 14.01.2025 - 12:49 facebook

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