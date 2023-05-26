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Açelya nasıl çoğaltılır? Açelya çiçeği nasıl çoğaltılabilir?

Açelyalar, bahçelerimizi renklendiren ve evlerimizi süsleyen göz alıcı çiçeklerdir. Bu çiçeklerin bakımı ve çoğaltılması, biraz özen ve dikkat gerektirir. Peki siz de bu güzel çiçeği bahçenizde ya da evinizde yetiştirmek istemez misiniz? İşte açelya nasıl çoğaltılır, açelya çiçeği bakımı hakkında her şey…

Açelya Nasıl Çoğaltılır? Açelya Çiçeği Nasıl Çoğaltılabilir?
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Açelya, Rhododendron cinsinden gelen, yaprak dökmeyen bir bitkidir ve çiçekleri genellikle ilkbaharın sonlarına doğru açar. Renkli ve büyük çiçekleri ile dikkat çeken açelya, genellikle bahçelerde ve parklarda görülür. Ancak iç mekanlarda saksı çiçeği olarak da yetiştirilebilir. Bu yazımızda, açelyanın nasıl bir bitki olduğunu, bakımının nasıl yapıldığını ve çoğaltma yöntemlerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Açelya Nasıl Bir Bitkidir?

Açelyalar, Rhododendron cinsinden gelir ve genellikle ilkbahar aylarında çiçek açarlar. Büyük ve renkli çiçekleri ile dikkat çeken bu bitkiler, hem bahçelerde hem de iç mekanlarda yetiştirilebilir. Yaprakları sürekli yeşil kalır ve çiçekleri genellikle pembe, beyaz, kırmızı ve mor renklerde olabilir. Açelyaların toprak seçimi, sulama ihtiyaçları ve güneş ışığına olan duyarlılıkları gibi bazı özellikleri vardır.

Açelya Nasıl Çoğaltılır?

Açelya rengarenk çiçekleriyle pek çok kişinin hayran kaldığı ve yetiştirmek istediği bir çiçektir. Açelya çiçeği nasıl çoğaltılır sorusu da bu güzel çiçeği evinde ya da balkonunda yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği bir sorudur. Açelya birkaç farklı yöntemle çoğaltılabilir. Bunlar;

  • Çelikle çoğaltma yöntemi
  • Tohumla çoğaltma yöntemi
  • Aşı ile çoğaltma yöntemi (bu yöntem diğerlerinden daha zor olması sebebiyle genellikle tercih edilmez.)

Peki açelya nasıl çoğaltılabilir, şimdi adım adım bu yöntemleri irdeleyelim.

Açelya Çoğaltma Yöntemleri

Açelya çiçeğini çoğaltmak çok zor değildir. Diğer yandan açelya sonrasında bakım ve özen isteyen bir çiçektir. İşte açelya çoğaltma yöntemleri:

  • Çelikle Çoğaltma: Çelikle çoğaltma yöntemi, genellikle yaz aylarında uygulanır. Açelya bitkisinden 10-15 cm uzunluğunda bir dal kesilir ve altındaki yapraklar temizlenir. Kesilen dal, tohum ekimi için hazırlanan toprağa dikilir ve üzeri bir plastik torba ile kapatılır. Bu yöntemle çoğaltılan açelyalar, genellikle birkaç hafta içinde kök salarlar.
  • Tohumla Çoğaltma: Açelya tohumları, çiçekler solup döküldükten sonra toplanabilir. Toplanan tohumlar, bahar aylarında ekilir. Tohumlar, asidik toprakla karıştırılmış torf içerisine ekilir. Ekilen tohumların üzeri ince bir toprak tabakasıyla kapatılır ve düzenli olarak sulanır.
  • Aşı Yöntemiyle Çoğaltma: Bu yöntem, genellikle profesyonel bahçıvanlar tarafından tercih edilir. Açelyanın bir dalı, başka bir açelya bitkisine aşılanır. Aşılanan dal, yeni bir açelya bitkisi oluşturur.

Açelya çoğaltma yöntemleri arasında dikkat edilecek püf noktalar bulunmaktadır. Çoğaltma işleminde sağlıklı bir açelya çiçeği tercih edilmelidir. Sonrasında ise dikkatli bir bakım ve özenle çoğaltılan açelya bitkisi takip edilmelidir. Şimdi açelya çiçeği bakımı başlığını ele alalım.

Açelya Çiçeği Bakımı

Açelya çiçeğinin sağlıklı ve güzel büyümesi için dikkate alınması gereken bazı bakım kuralları bulunmaktadır.

  • Sulama: Açelyalar, toprakları sürekli nemli olan bitkilerdir. Ancak, sularken dikkatli olunmalı ve bitkinin köklerinin suda boğulmasına izin vermemelidir. Sulamadan sonra fazla suyun akıp gitmesi gerekmektedir.
  • Toprak Seçimi: Açelyalar asidik toprakları sever. Dolayısıyla, eğer toprağınızın pH değeri düşükse, bitkinizi daha sağlıklı bir şekilde yetiştirebilirsiniz.
  • Güneş Işığı: Açelyalar yarı gölge alanları tercih eder. Doğrudan güneş ışığı, bitkinin yapraklarının yanmasına ve çiçeklerinin solmasına neden olabilir.
  • Budama: Açelyalar, çiçeklenme döneminden sonra budanmalıdır. Budama, bitkinin daha gür çiçeklenmesini sağlar.

Açelya çiçeği bakımında yukarıdaki öneriler dikkate alındığında çiçeğiniz hem sağlıklı olacak hem de çiçeklenme döneminde capcanlı bir hal alacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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