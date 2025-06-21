Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!

Hatay'da kahreden olay, 14 Haziran’da Altınözü ilçesindeki Babatorun Mahallesi’nde, 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi.

EŞİNİ VE KIZINI TÜFEKLE VURDU

DHA'daki habere göre Hasan İşçimen (49), iddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı İrem (12) ve eşi Feryal İşçimen'e (45) av tüfeğiyle ateş etti.