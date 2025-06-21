Acı üzerine acı! İrem'den sonra annesi de can verdi!
Hatay'ın Altınözü ilçesinde, kızı 12 yaşındaki İrem İşçimen'i av tüfeğiyle öldüren 49 yaşındaki Hasan İşçimen'in saldırısında ağır yaralanan 45 yaşındaki Feryal İşçimen, tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti
Hatay'da kahreden olay, 14 Haziran’da Altınözü ilçesindeki Babatorun Mahallesi’nde, 3 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi.
EŞİNİ VE KIZINI TÜFEKLE VURDU
DHA'daki habere göre Hasan İşçimen (49), iddiaya göre, evde bilinmeyen nedenle tartıştığı kızı İrem (12) ve eşi Feryal İşçimen'e (45) av tüfeğiyle ateş etti.
İREM OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde İrem İşçimen'in öldüğü belirlendi.
KATİL BABA TUTUKLANDI
İşçimen’in cenazesi, otopsinin adından toprağa verildi. Hasan İşçimen ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınıp karakola götürüldü. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
ANNE DE HAYATINI KAYBETTİ
Olayda yaralanan Feryal İşçimen ise tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün yaşamını yitirdi.
İşçimen'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.