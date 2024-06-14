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        Haberler Nasıl Yapılır Acılaşmayan, orijinal ev limonatası! Lezzetli ve ferahlatıcı limonata yapmanın püf noktaları

        Acılaşmayan, orijinal ev limonatası! Lezzetli ve ferahlatıcı limonata yapmanın püf noktaları

        Hava sıcakları birkaç haftadır 30 dereceyi geçiyor ve bir anda gelen yaz mevsiminde nasıl serinleyeceğinizi şaşırıyoruz... Sıcak havalarda kimsenin hayır diyemeyeceği ferahlatıcı içeceklerden biri de hiç şüphesiz buz gibibir limonata! Ev yapımı limonataya hayır diyemiyor ama acı olmasından korktuğunuz için yapmayı denemiyorsanız rahat bir nefes alın, bu yazıdan sonra nefis bir limonata yapmak çok kolay olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2024 - 18:00 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:53
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        Sıcak havanın hararetini almak için uzun yaz günleri elimiz sürekli soğuk içeceklere gidiyor. Gün içinde ne kadar çok şey içtiğimizin azen farkında bile olmuyoruz! E doğal olarak ısınan havalar çayı kahveyi azaltıp soğuk içeceklere yönelmemize de neden oluyor.... İyi ama serinlemek için ne içeceğiz?

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        Ortalamanın üzerinde "Limonata" cevabı alacağımıza emin olduğumuz bir soru bu... Evet, gazlı içecekler, şeker ilaveli ve katkı maddeli soğuk içecekler bir yerden sonra tadımızı kaçırabilecek sonuçlar doğurabilir. Limonata bunlara nazaran daha masum! Hatta porsiyonlara dikkatr edildiği sürece faydalı bile denebilir...

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        "Limonata çok güzel ama güzel limonata bulmak çok zor" diyenlerden misiniz? Haksız sayılmazsınız! Doğal limonata içmeyeceksek hazır içecek içmekten bir farkı olmayacak. İyi ama doğal limonatanın da o acı tadı ne olacak... Biz söyleyelim: Acı tadı olmayan limonatalar yapacağız! Nasıl mı? Gelin anlatalım...

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        LİMONLARI DİKKATLE SEÇELİM

        Limonlarımızın sulu olması, limonataya dışarıdan çok fazla su katmamıza engel olacaktır o yüzden limonları iyi seçelim. Lİmonlarımız sulu ve kalın kabuklu olsun!

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        ÖLÇÜYE DİKKAT!

        İri ve sulu limonlar bulduk mu? Harika! 5 su bardağı suya 6 limon ve 1 su bardağı da buz oranını kullanacağız! Limonarımızın kabuğunu rendeleyelim. Aman dikkat rendelerken limonun beyaz zarını rendelemeyin! Sadece sarı kısımları rendelemelisiniz.

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        Rendelediğimiz limonları bir kenarda biraz şekerle ovalım! Peki ama ne kadar şeker? Bu ölçüde 1 su bardağınden bir parmak az bir şeker kullanacağız. Bu damak tadınıza uygun değilse bir miktar artırabilirsiniz.

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        SADECE SUYUNU DEĞİL KABUĞUNU DA KULLANIN!

        Limonlarımızı güzelce yıkadık ve reneledik. Hatta bir kasede limon kabuğu rendelerini şekerle de ovduk! Şimdi bir sürahinin içine bir bardak suyu ve şekerle ovduğumuz limon kabuğu rendelerini alalım. Önce şekerli limon kabuklu karışımı birbardak suyla iyice karıştıralım ve şekerin iyice eridiğine emin olalım.

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        6 limonun suyunu çıkaralım ve bir sürahiye koyalım. İçine 5 su bardağı suyu ve şekerli limon kabuğu karışımını da katıp güzelce karıştıralım. Sürahiye 10-15 yaprak taze nane yaprağı da ekleyin. Limonatanızı bu haliyle biraz dolaba koyup soğutun. Servis yapmadan 10 dakika kadar önce içine bir su bardağı da buz ilave edin!

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        NOT: Aroma katmak isteyenler birkaç kaşık doğal meyve şurubu ya da bal da katabilir. Damak tadınıza göre şeker oranını ayarlamalısınız. Çok tatlı olursa ferahlık hissetmeniz zorlaşır.

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        Eğer evinizde portakal varsa aromatik ve daha tatlı bir etki için karışıma bir de portakal eklemeyi deneyebilirsiniz. Portakalı katarken de hem kabuklarını rendelemeyi unutmayın.

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        Eğer narenciye kabuğunun rendesinden hoşlanmıyoprsanız karışımı bardaklara dökerken bir süzgeç yardımıyla tortusundan ayırabilirsiniz. Ancak bunu son aşamada yapın ki tadı iyice otursun. Afiyet olsun!

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