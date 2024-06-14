Acılaşmayan, orijinal ev limonatası! Lezzetli ve ferahlatıcı limonata yapmanın püf noktaları

Sıcak havanın hararetini almak için uzun yaz günleri elimiz sürekli soğuk içeceklere gidiyor. Gün içinde ne kadar çok şey içtiğimizin azen farkında bile olmuyoruz! E doğal olarak ısınan havalar çayı kahveyi azaltıp soğuk içeceklere yönelmemize de neden oluyor.... İyi ama serinlemek için ne içeceğiz?