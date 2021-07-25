Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Ada Masalı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Ada Masalı dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ada Masalı dizisinin yeni bölümleri Salı akşamları Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Yeni bölümden ipuçları içeren Ada Masalı 6. yeni bölüm fragmanı haberimizde yer alıyor

Ada Masalı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

ADA MASALI 6. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

ADA MASALI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI


ADA MASALI 5. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Poyraz’ın iskeleye gelip ‘gitme!’ demesi Haziran’ı çok etkiler. Genç kadın bunun altındaki nedeni anlamaya çalışırken Poyraz da Haziran’ın neden hemen kalmaya ikna olduğunu sorgular. İki inatçı keçi, aralarındaki büyülü çekimin itirafını karşısındakinden duymak için birbirlerinin üzerine giderler.

Bütün Ada, Poyraz’ın iskelede Haziran’a gitme demesini konuşur. Bu sırada Buray konseri biletleri hızla tükenir. Otel açılışı belli ki gayet sükseli olacaktır. Son bir pürüz kalmıştır; belediye denetimi… O otelin açılmasını en az Hakan kadar istemeyen İdil, devreye girer. Haziran ve Poyraz’ı yeni bir sorun beklemektedir. Üstüne de konser sanatçısı Buray’ın gitaristi de sağlık sorunları yaşar. Haziran ve Poyraz, sorunları çözmek üzere el ele verir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Suçlu film oyuncuları kimler? Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu (Criminal) filmi hakkında
TELEVİZYON Suçlu film oyuncuları ve konusu
Gladyatör filmi oyuncuları kimler? Gladyatör filmi konusu nedir? Gladyatör filmi hakkında
TELEVİZYON Gladyatör filmi oyuncuları ve konusu
Cam Tavanlar 7. bölüm 3. tanıtım: Her şey bitti...
TELEVİZYON "Her şey bitti..."
TV Yayın akışı 25 Temmuz 2021 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1 yayın akışı
TELEVİZYON TV Yayın akışı 25 Temmuz 2021
Baş Belası oyuncuları isimleri ne? Baş Belası konusu ne? Baş Belası dizi oyuncuları hakkında
TELEVİZYON Baş Belası oyuncuları ve konusu
Reyting sonuçları 24 Temmuz açıklandı mı? AB ve total güncel reyting sonuçları
TELEVİZYON Gzöler reyting sonuçlarında
Ünlüler tatilde - Magazin haberleri
TELEVİZYON Bayram tatilcileri
MasterChef yeni bölüm ne zaman? MasterChef Türkiye yeni bölüm neden yok?
TELEVİZYON MasterChef yeni bölüm ne zaman?
Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi oyuncuları kim? Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu ne?
TELEVİZYON Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi konusu ve oyuncuları
Aşk Şarkısı filmi nerede çekildi? Aşk Şarkısı filmi oyuncuları kimler? Aşk Şarkısı filmi konusu
TELEVİZYON Aşk Şarkısı filmi oyuncuları ve konusu