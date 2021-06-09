Ada Masalı dizisinde şehir hayatını seven ‘Şehirden başka bir yerde yaşayamam, kendimi kaybedecek kadar da âşık olamam’ diyen Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile arazisini satmaya ikna etmeye geldiği doğma büyüme adalı olan Poyraz’ın (Alp Navruz) hikayesi anlatılacak.

ADA MASALI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un başrolünü paylaştığı Ay Yapım’ın yeni romantik yaz dizisi ‘Ada Masalı’, 15 Haziran Salı günü saat 20.00’de Star’da başlıyor.

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi İzmir'in Sığırcık ilçesinde çekiliyor.

ADA MASALI OYUNCULARI

Başrollerinde; Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor.