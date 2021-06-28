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Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı hangi il ve ilçede çekiliyor?

Star TV'nin yeni dizilerinden biri olan Ada Masalı'nın nerede çekildiği merak konusu. Dizinin sevenleri, Ada Masalı'nın hangi il ve ilçede çekildiğine ilişkin aramalar yapıyor. İşte hem bu sorunun yanıtı hem de dizinin oyuncu kadrosu...

Ada Masalı nerede çekiliyor? Ada Masalı hangi il ve ilçede çekiliyor?

Ada Masalı dizisinde şehir hayatını seven ‘Şehirden başka bir yerde yaşayamam, kendimi kaybedecek kadar da âşık olamam’ diyen Haziran (Ayça Ayşin Turan) ile arazisini satmaya ikna etmeye geldiği doğma büyüme adalı olan Poyraz’ın (Alp Navruz) hikayesi anlatılıyor. Bu akşam Ada Masalı dizisinini ilk bölümü yeniden ekrana gelecek. Seyircilerin en çok merak ettiği başlık: "Ada Masalı dizisi nerede çekiliyor?" oldu

ADA MASALI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi İzmirin Seferihisar ilçesine bağlı Sığacık Mahallesinde çekiliyor.

ADA MASALI OYUNCULARI

Başrollerinde; Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un yer aldığı dizinin güçlü oyuncu kadrosunda İpek Tenolcay, Nihan Büyükağaç, Bülent Çolak, Cem Anıl Kenar, Beril Pozam, Özge Demirtel, Rami Narin, Eylül Ersöz ve Bedia Ener gibi usta ve genç isimler birlikte yer alıyor. Dizinin yönetmenliğini Ali Bilgin üstlenirken senaryosunu ise Yeşim Çıtak ve Yelda Eroğlu kaleme alıyor.

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