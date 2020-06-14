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Adalar'da atlı fayton tartışmaları yıllarca sürdü. Özellikle gördükleri eziyet ve ölümlerle gündemden düşmeyen atların son olarak Adalar'da ortaya çıkan ruam hastalığı nedeniyle itlaf edilmesiyle tartışmalar iyice alevlenmişti. Ve Adalar'da atlı faytonların yerine elektrikli faytonların kullanılması kararı kesinlik kazanmıştı. Ardından tartışmalar yerini faytonların özelliklerine bırakmıştı. Ve beklenen gün geldi ve bir kısmı Adalar'a getirilen faytonlar gün yüzüne çıktı.

Elektrikli araçlar Büyükada'da bir park alanında konuldu. 4 kişilik ile 14 kişilik iki modelden oluşan araçların kullanımının cuma günü gerçekleştirilecek açılış ile başlayacağı öğrenildi. Ayrıca Büyükada'da 40 adet toplu taşımacılık amaçlı ve 20 adet gezi amaçlı elektrikli araç, Heybeliada'da 10 adet toplu taşımacılık amaçlı ve 10 adet gezi amaçlı araç, Burgazada'da 5 adet toplu taşımacılık amaçlı, Kınalıada'da 5 adet toplu toplu taşımacılık amaçlı elektrikli araçların kullanılacağı öğrenildi.

Ayrıca Büyükada'da toplu taşımacılıkta kullanılacak olan elektrikli araçlar için yol şeritlerinin çizildiği ve trafik levhalarının konulduğu görüldü. Toplu ulaşım amacıyla belirlenen güzergahlarda çalışacak elektrikli araçların İstanbul bütünü elektronik bilet entegrasyonuna dahil olacağı öğrenildi.

Büyükada esnaflarından Özcan Doğan, "Teknolojinin gelişmesiyle dünya da değişiyor. Adalar için de böyle bir çalışma oldu. Faytonun yeri tabii ki de tartışılmaz. Fayton bir kere nostalji, bir tarih, bir kültür demek. Teknoloji ilerledikçe akülü araçlar ve minibüsler geldi. Bunlar da söylendiği kadarıyla İstanbul kart ile çalışacakmış. Ada halkının yarısı bunu onaylarken, bazıları da eskiyi özlüyor. Fakat olanla ölene çare yok. Adada yuvarlak şekilde ring halinde çalışacaklar. Beşer dakika arayla hizmet verecekler. Özel binmek isteyen turistler için taksi modeli geliştirmişler, onlar da güzel. İsteyen kartını basıp geçecek, isteyen parasıyla taksi modeline binecek. Ara sokaklarda durak yok, ana arterlerde var. Ana arterlerde düz şekilde devam edecekler" diye konuştu.