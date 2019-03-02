Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şehitkamil ilçesinde Cumhur İttifakı seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı.



Suriye'de güvenli alanlar oluştukça geri dönüşlerin devam edeceğini ifade eden Bakan Gül, 'Bugün itibariyle 315 bin Suriyeli misafirimiz Suriye'de kendi memleketine dönmüştür. Dönüşler başlamıştır. Türkiye'de barındırdığımız, beraber ekmeğimizi bölüştüğümüz tüm Suriyeli misafirlerimiz de ülkelerine dönecekler" dedi.

Gül, Türkiye'nin sınırda bir terör koridorunun oluşmasına asla izin vermeyeceğini ifade etti.