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Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının üçüncüsü gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Gül, toplantının ardından açıklama yaptı.

Bakan Gül, "HSK'nın kararıyla avukat ya da tarafların mahkemeye de gelmesine gerek kalmaksızın bu konuda tedbirlerin alınması kararı almıştır. 30 Nisan'a kadar duruşmalar ertelenmiştir" dedi.

Adalet Bakanı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tutuklu ve hükümlülerin görüntülü görüşme yapabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

HSK'nın kararıyla avukat ya da tarafların mahkemeye de gelmesine gerek kalmaksızın bu konuda tedbirlerin alınması kararı alınmıştır. 30 Nisan'a kadar duruşmalar ertelenmiştir.

Avukatlara CMK alacaklarının 6 Nisan'a kadar tüm alacaklarının ödenmesi için karar alınmıştır.

Bir mağduriyeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır. Adaletin izolasyonu olmaz. Sosyal mesafeyi koruyacağız ama adaletle aramıza mesafe koymayacağız.

Bu sıra dışı süreci fırsata çevirmek isteyenlerin karşısında hukuk vardır, olmaya da devam etmektedir.

Sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili 385, yaşlı vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili 8 kişi hakkında soruşturma işlemi yapılmıştır.

Sağlık çalışanlarımıza karşı milletimizin büyük bir desteği bulunmaktadır ancak münferit de olsa bazı olayların böyle bir dönemde bile olduğunu görmekteyiz. Gerekli koruma tedbirleri yargı mensupları tarafından gecikmeden uygulanıyor. Bu tarz olayları şiddetle kınıyorum. Olayların takipçisi olacağım."