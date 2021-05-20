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Adalet Bakanı Gül'den HSK seçimi mesajı: Uzlaşmayla seçilmesi çok önemli

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Habertürk'ten Fevzi Çakır'a HSK seçimi hakkında yaptığı açıklamada, "Demokratik olgunlukla ve çoğulcu bir anlayışla bir uzlaşmayla HSK üyelerinin seçim sürecinin devam ettirilmesi ülkemiz ve yargımız için son derece önemli ve değerlidir" dedi

Adalet Bakanı Gül'den son dakika HSK seçimi mesajı: Uzlaşmayla seçilmesi çok önemli

Adalet Bakanı Abdullhamit Gül, Meclis’te yeni HSK üyelerinin belirleneceği Karma Komisyonu toplantısı öncesi sürece dair Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Milletin oylarıyla seçilen parlamentonun HSK’ya üye seçmesinin demokratik meşruiyet anlamında çok önemli bir gelişme olduğunu belirten Bakan Gül, “Yargı 84 milyonun yargısıdır. Ve 84 milyonun temsilcilerinin bulunduğu Meclis’te de bu tercihin uzlaşmayla ortaya konması bu süreçte ülkemiz adına olumlu bir gelişmeyle neticelenmesi beklentimizdir” dedi. Bakan Gül uzlaşma perspektifleri nedeniyle siyasi partilere teşekkür etti.

Adalet Bakanı Gül’ün Habertürk TV Ankara Temsilci Yardımcısı Fevzi Çakır’a yaptığı açıklama özetle şöyle:

DEMORKATİK MEŞRUİYET ANLAMINDA ÇOK ÖNEMLİ: 2017 referandumu ile birlikte anayasa değişikliği yapıldı. Ve HSK’nın yapısı ve seçim usulü değişti. Söz konusu Anayasa değişikliğinde konsensüs ve uzlaşma gerektiren nitelikli çoğunlukla seçim yapılması düzenlenmişti. Bu çerçevede milli iradenin temsil edildiği Meclisimize HSK üye seçimi imkanı getirildi. Milletin oylarıyla seçilen milletvekillerimizin HSK’ya üye seçmesi demokratik meşruiyet anlamında çok önemli bir gelişmeydi. İşte bu kapsamda Meclis’te seçim yapılacak.

ORTAK AKIL VE UZLAŞMAYLA NETİCE ALINACAĞINA İNANIYORUM: Bugün hem komisyonda hem ilerleyen günlerde genel kurulda uzlaşmanın gerçekleşeceğine inanıyorum. Ve bunu çok önemli buluyorum. Demokratik olgunlukla ve çoğulcu bir anlayışla bir uzlaşmayla HSK üyelerinin seçim sürecinin devam ettirilmesi ülkemiz ve yargımız için son derece önemli ve değerlidir. Ben tüm milletvekilleri ve siyasi partilerimizin de bu anlayışta olduğuna inanıyorum. Bu konuda da inanıyorum ki ortak akılla ve uzlaşmayla bu neticeye ulaşılmış olacak.

YARGI 84 MİLYONUN YARGISIDIR: Çünkü yargı hepimizin ortak müşterek değeridir. Yargıyı gözbebeğimiz gibi korumamız gerekir. Çünkü yargı 84 milyonun yargısıdır. Ve 84 milyonun temsilcilerinin bulunduğu Meclis’te de bu tercihin uzlaşmayla ortaya konması bu süreçte ülkemiz adına olumlu bir gelişmeyle neticelenmesi beklentimizdir.

SİYASİ PARTİLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM: Bu anlamda komisyonumuz ve genel kurulumuzun bu süreci özenle neticelendireceğine inanıyorum, siyasi partilere de uzlaşma perspektifleri dolasıyla teşekkür ediyorum. Bu uzlaşı kültürü de gösteriyor ki HSK; siyasi partiler üstü, bütün milletin temsil edildiği çok kıymetli yargı mensuplarının oluşturduğu bir kurumdur.HSK Başkanı olarak bu çerçevede herkesin yargıya güveninin daha da artacağı bir sürecin, bir uzlaşmanın ülkemiz ve yargı camiası için en hayırlı sonuç olacağına inanıyorum.

UZLAŞMA TAMAM

Öte yandan, Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon toplantısı öncesi, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın büyük ölçüde uzlaşıya vardığı öğrenildi. Buna göre; Meclis’in belirleyeceği 7 yeni HSK üyesinden, 3’ü Millet İttifakı’nın, 4’ü de Cumhur İttifakı’nın önereceği üyeler arasından seçilecek.

HSK ÜYELERİ NASIL BELİRLENİYOR?

13 üyeden oluşan HSK’nın Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran’da sona erecek. Bu nedenle kısa bir süre önce yeni HSK üyelerinin belirlenmesi için seçim süreci başlamıştı. Adalet Bakanı ve bir Bakan Yardımcısı kurulun doğal üyesi. Diğer 11 üyeden 4’ünü Cumhurbaşkanı, 7’sini ise Meclis seçiyor. Cumhurbaşkanı 4 üyeyi birinci sınıf adli ve idari yargı hakim-savcıları arasından, Meclis ise 7 HSK üyesinden üçünü Yargıtay, birini Danıştay üyeleri arasından üçünü ise hukukçu öğretim üyeleri ile meslekte 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından seçiyor.

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