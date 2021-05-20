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HaberlerGündemYargıHSK seçimleri... SON DAKİKA: İttifaklar arası uzlaşma tamam
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HSK üyeliği seçiminde ittifaklar arası uzlaşma tamam

Yeni Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK),üyelerinin belirlenmesine dair süreçte önemli bir gelişme yaşandı. Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon toplantısı öncesi, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın büyük ölçüde uzlaşıya vardığı öğrenildi. Buna göre; Meclis’in belirleyeceği 7 yeni HSK üyesinden, 3’ü Millet İttifakı’nın, 4’ü de Cumhur İttifakı’nın önereceği üyeler arasından seçilecek.

HSK seçimleri... SON DAKİKA: İttifaklar arası uzlaşma tamam

13 üyeden oluşan HSK’nın Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı haricindeki 11 üyesinin görev süresi 7 Haziran’da sona erecek. Bu nedenle kısa bir süre önce yeni HSK üyelerinin belirlenmesi için seçim süreci başlamıştı. Adalet Bakanı ve bir Bakan Yardımcısı kurulun doğal üyesi. Diğer 11 üyeden 4’ünü Cumhurbaşkanı, 7’sini ise Meclis seçiyor. Cumhurbaşkanı 4 üyeyi birinci sınıf adli ve idari yargı hakim-savcıları arasından, Meclis ise 7 HSK üyesinden üçünü Yargıtay, birini Danıştay üyeleri arasından üçünü ise hukukçu öğretim üyeleri ile meslekte 15 yılını doldurmuş avukatlar arasından seçiyor.

KARMA KOMİSYON 21 ADAY BELİRLEYECEK

Meclis Başkanlığı’na 118 isim HSY üyesi olmak için başvuruda bulunmuştu. Meclis Karma Komisyonu bu isimler arasından her bir üyelik için 3 isim belirleyecek. Karma Komisyondaki seçimde önce üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, ardından beşte üç çoğunluk aranacaktı. Her iki oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında kura çekimi yapılacaktı.

İTTİFAKLAR ARASI UZLAŞI SAĞLANDI

Cumhur İttifakı, Karma Komisyondaki aday belirleme sürecinin kuraya kalmaması için bir süredir Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında yoğun bir görüşme trafiği söz konusuydu. Uzun süren temasların ardından uzlaşı arayışının sonuç verdiği öğrenildi. Uzlaşma kapsamında Meclis’in belirleyeceği 7 isimden 3’ü, Millet İttifakı’nın işaret edeceği isimlerden, 4’ü ise Cumhur İttifakı’nın önereceği isimler arasından seçilecek.

GENEL KURUL 7 ÜYEYİ BELİRLEYECEK

İsimler üzerinde de büyük oranda uzlaşının sağlandığı ifade edildi. Bu uzlaşı doğrultusunda Karma Komisyon günü toplanarak Genel Kurul’a gönderilecek 21 ismi belirleyecek. Genel Kurul bu isimler arasından 7’sini HSK’nın yeni üyeleri olarak seçecek. Genel Kurul’da da Karma Komisyonda olduğu gibi önce üçte iki, sonra beşte üç, son olarak da çoğunluk aranacak.

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