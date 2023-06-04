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Adalet Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Adalet Bakanı'nı açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Kabinenin açıklanmasının ardından en çok merak edilen bakanlıklardan biri olan Adalet Bakanı'na kimin getirildiği de belli oldu. İşte yeni Adalet Bakanı...

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  • ADALET BAKANI KİM OLDU? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Adalet Bakanı'nı açıkladı! İşte yeni Adalet Bakanı’nın biyografisi

    Adalet Bakanı kim oldu? sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni Kabinenin açıklanmasıyla birlikte yeni Adalet Bakanı merak ediliyor. 28 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni Kabine’de hangi isimlerin olacağı merak ediliyordu. 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimlerinin akabinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı.
  • ADALET BAKANI KİM OLDU? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Adalet Bakanı'nı açıkladı! İşte yeni Adalet Bakanı’nın biyografisi

    ADALET BAKANI KİM OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Bakanını açıkladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç oldu.

    Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi duyurdu. Bugünden itibaren kabinede yeni Adalet Bakanı olarak Yılmaz Tunç yer alacak.
  • ADALET BAKANI KİM OLDU? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Adalet Bakanı'nı açıkladı! İşte yeni Adalet Bakanı’nın biyografisi

    YENİ ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

    Bartın / Ulus - 1971, Ali Rıza, Behiye.

    Yılmaz Tunç 1 Şubat 1971, Ulus, Bartın'da dünyaya geldi. Türk siyasetçi olan Tunç, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında tamamlamıştır.

    Serbest avukatlık, İstanbul Barosu CMK servisi çalışanlığı, Pendik Belediye Meclis Üyeliği, AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı, Sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyelikleri, TBMM 23, 24, 25 ve 26.  Dönem Bartın Milletvekililiği görevlerinde bulunmuştur.

    TBMM Adalet Komisyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır. 2020-2022 yılları arasında Adalet Komisyonu Başkanı olmuştur. AK Parti grup başkanvekilidir. 

    Evli ve üç çocuk babasıdır. 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede yeni Adalet Bakanı olarak görevlendirilmiştir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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