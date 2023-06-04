"Adalet Bakanı kim oldu?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni Kabinenin açıklanmasıyla birlikte yeni Adalet Bakanı araştırılıyor. 28 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasının ardından yeni Kabine’de hangi isimlerin olacağı merak ediliyordu. 28. Dönem Milletvekili ve 13. Cumhurbaşkanı Genel Seçimlerinin akabinde Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanan 2023 Türkiye Genel Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni açıkladı. Böylelikle yeni Adalet Bakanı da belli oldu.