Kaza, 31 Ocak'ta saat 19.45 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Yolu’nda meydana geldi. Karataş ilçesinde askere gidecek Haydar Ateş’i yolcu etmek için Karataş Belediyesi’nden midibüs ayarlayan yakınları, il merkezine gitmek için yola çıktı.

DHA'nın haberine göre, Yüreğir ilçesine geldiklerinde midibüs, iddiaya göre ters yönden gelen İbrahim Ç.’nin kullandığı iş makinesiyle çarpışıp, devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, vatani görevini yapmak için Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tapu Kadastro Bölümü'ndeki öğrenimini donduran asker Haydar Ateş ile Elzem Ateş ve Murat Kazım hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Haydar Ateş’in cenazesi, Karataş’ta yapılan askeri törenin ardından toprağa verildi.

Kaza yaşanmadan midibüste yapılan asker eğlencesinin görüntüleri ortaya çıktı. Midibüste bulunan bir kişinin cep telefonuyla görüntülediği olayda gençlerin şarkı söyleyip eğlendiği görülüyor. Elazığ’daki askeri birliğine teslim olamadan hayatını kaybeden Haydar Ateş’in de midibüsün ön konsoluna oturarak şarkı söyleyip, arkadaşlarına alkışlarla eşlik etmesi dikkat çekiyor. Görüntüler, midibüsün iş makinesine çarpması sonucu şiddetli sarsılmanın ardından son buluyor.